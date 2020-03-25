  • 23°C
香港時間 : 2020326日 (四) 00:20
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

卓越教育純利大升逾8成　在線一對一收入升逾11倍

金融經濟 23:44 2020/03/25

分享：

卓越教育去年收入錄18.3億元，較去年同期升24.3%，其中下半年收益增速達到28.5%，進一步推動業務表現

卓越教育 （03978） 收市後公布去年全年業績，除了收入繼續錄得高增長，受到稅務減免及利息收入、政府補貼等「其他收入及收益淨額」增多帶動，純利按年大升82.3%，至1.35億元（人民幣，下同）。

根據業績公告，卓越教育期內收入錄18.3億元，較去年同期升24.3%，其中下半年收益增速達到28.5%，進一步推動業務表現。

卓越教育稱，去年招生人次為70.9萬，按年升19.6%、總輔導課時為1548.8萬小時，較2018年升14.2%。培訓中心方面，卓越教育期內新增設53間，主要位於大灣區主要城市，如廣州、深圳、佛山、東莞、中山及惠州，令總數達到265間。

相關文章（訂戶專享）：國信證券：在綫教育股受惠疫情 潛力厚

市場近來聚焦教育公司網上業務發展，卓越教育形容，公司在線一對一業務發展迅速，取得「令人欣喜的成績」，與2018年相比，收益增速達到1152.2%。卓越教育又指，肺炎疫情肆虐之際，線下培訓業務雖受到了暫 時衝擊， 但 公司已通過轉換教學場景，為學生提供線上課程， 確保「原老師、原時間、原內容」。

展望今年，卓越教育欲在華南地區，尤其是大灣區開設更多培訓中心，以提升市場份額，希望廣州以外的收益規 模能達到「1億元以上的城市校區」。

卓越教育今日收報大漲9.3%，收報3.64港元，全日成交額362萬港元。

相關文章 ：【長和股價】霍建寧連續兩日增持長和 涉資1420萬元
相關文章 ：【無限QE】QE引領環球股市大反彈　熊市格局告終？

香港股票 卓越教育集團（03978） 教育股 輔導 大灣區

上一篇文章

【查理斯確診】英女皇身邊只留8名侍從 暫無法與小王子小公主見面

下一篇文章

【英國疫情】兩周內曾見英女皇 王儲查理斯王子確診新冠肺炎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

道指倒跌後再倒升　恒指夜期弱勢未轉回吐逾200點（不斷更新）
道指倒跌後再倒升　恒指夜期弱勢未轉回吐逾200點（不斷更新）
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【黃金價格】金價狂飆再試1700美元 24小時升幅逾200美元
【黃金價格】金價狂飆再試1700美元 24小時升幅逾200美元
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
廉署起訴港交所前高層楊金隆、顧問林楚華　涉嫌新股貪污（第三版）
廉署起訴港交所前高層楊金隆、顧問林楚華　涉嫌新股貪污（第三版）
【英國疫情】兩周內曾見英女皇 王儲查理斯王子確診新冠肺炎
【英國疫情】兩周內曾見英女皇 王儲查理斯王子確診新冠肺炎