卓越教育純利大升逾8成　在線一對一收入升逾11倍

▲ 卓越教育去年收入錄18.3億元，較去年同期升24.3%，其中下半年收益增速達到28.5%，進一步推動業務表現

卓越教育 （03978） 收市後公布去年全年業績，除了收入繼續錄得高增長，受到稅務減免及利息收入、政府補貼等「其他收入及收益淨額」增多帶動，純利按年大升82.3%，至1.35億元（人民幣，下同）。

根據業績公告，卓越教育期內收入錄18.3億元，較去年同期升24.3%，其中下半年收益增速達到28.5%，進一步推動業務表現。

卓越教育稱，去年招生人次為70.9萬，按年升19.6%、總輔導課時為1548.8萬小時，較2018年升14.2%。培訓中心方面，卓越教育期內新增設53間，主要位於大灣區主要城市，如廣州、深圳、佛山、東莞、中山及惠州，令總數達到265間。



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市場近來聚焦教育公司網上業務發展，卓越教育形容，公司在線一對一業務發展迅速，取得「令人欣喜的成績」，與2018年相比，收益增速達到1152.2%。卓越教育又指，肺炎疫情肆虐之際，線下培訓業務雖受到了暫 時衝擊， 但 公司已通過轉換教學場景，為學生提供線上課程， 確保「原老師、原時間、原內容」。

展望今年，卓越教育欲在華南地區，尤其是大灣區開設更多培訓中心，以提升市場份額，希望廣州以外的收益規 模能達到「1億元以上的城市校區」。

卓越教育今日收報大漲9.3%，收報3.64港元，全日成交額362萬港元。

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