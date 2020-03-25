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【全球大流行】華新手袋應柬埔寨政府對策 暫停生產設施1至2個月

金融經濟 23:31 2020/03/25

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華新手袋宣布因應新冠肺炎，決定大幅加強成本控制等措施、管理層將減薪5成，並改變上市資金用途。

華新手袋國際 （02683） 發通告，新冠肺炎爆發導致集團最大市場北美及歐盟市場受到干擾，推遲若干運往當地的貨物，自爆發以來從該等市場產生的收入令人失望，決定大幅加強成本控制等措施、管理層將減薪5成，並改變上市資金用途。

在柬埔寨設廠的華新手袋表示，當地政府近日針對疫情採取措施，集團董事會亦決定支持相關對策，並自本月底起將大部分柬埔寨的生產設施暫時停止1至2個月，除非情況較預期更早改善。部分訂單因停產而可能延遲交付，相關客戶已接受並不會就此作出罰款。

華新手袋預期，疫情對集團營運及業務產生不利影響，而工廠停運將降低經營現金流量，但目前預期整體影響仍為時尚早。但根據去年首9個月數據，柬埔寨製造的產品銷售佔集團總收益約9成。

集團又決定將未動用的全球發售集資款項、即原獲分配擴充柬埔寨生產設施的1290萬元，重新分配為一般營運資金，改善流動資金、以及通過償還部分短期借款降低本集團的融資成本。

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