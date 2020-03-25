【騰訊股價】騰訊最有資格　成為最強助攻助守股？

▲ 騰訊股價力保380關，帶動「全民戰疫」。

騰訊 （00700） 股價又重上380元水平，全日升幅達4%，輕微跑贏恒指的3.8%升幅，股價距400關的南非頂相去不遠，在新冠肺炎疫情之下保持強勢，騰訊最有資格成為最強的助攻助守股？

恒指於1月17日建立年初高位，中美完成歷史性的首階段貿易協議簽署，並公布中、英文本，披露採購及執行機制等內容，海外內股市一片昇平。

▲ 恒指反彈幅度明顯較騰訊弱。

股市接着便是受疫情恐慌情緒籠罩，直到1月31日的半個月，恒指急跌2743點或9.4%，一直被視為疫情避險股的騰訊，同期僅跌6.5%。由於騰訊佔恒指比重10%，當環球基金沽港股，騰訊不可避免同時捱沽，不過，騰訊跌幅仍少於恒指。

其後恒指有半個月的反彈，由2月初到2月17日，恒指升1646點，或6.3%，騰訊更反彈11.7%，升抵416.6元高位，成為強力的抗疫股。

▲ 騰訊股價又重上380元關，再戰南非頂。

不過，恒指跟隨環球股市急挫，由2月18至3月19日的約1個月，急瀉6250點或22.4%，肯定進入技術性熊市，騰訊同期僅跌19.8%，跌勢較恒指少，同時亦有帶動恒指跌穩的作用。

環球央行及政府勁落猛藥，再刺激半個月的升市，3月20至3月25日，恒指升逾1800點，不過，騰訊同期更升13.8%，貫徹跌得比大市少，升得比大市多的表現，既助攻亦助守。

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