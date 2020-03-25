【熊市來臨】中投變股神？　彭博：內地主權基金風險平價組合持倉急減半

▲ 據彭博引述知情人士透露，內地主權財富基金中投公司把其風險平價投資組合削減約50%

環球流動性欠缺，投資者拋售手上所有資產，令股債金油等多類資產早前同步受挫。事實上，風險、避險資產同步走低的現象並不尋常，除了全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）旗下全天候（All Weather）基金遭衝擊，內地主權基金亦受關注，因為及時的操作，避免了部份損失。

據彭博引述知情人士透露，內地主權財富基金中投公司把其風險平價（risk parity）投資組合削減約50%，避免了部分市場動盪。彭博就此曾詢問中投公司，惟該公司「沒有立即回覆」。

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中投公司資產規模高達9410億美元。知情人士稱，中投公司3月10日左右開始削減風險配置自營組合（Risk Allocation Portfolio）倉位，並在短短數天內完成有關減持。知情人士又說，削減投資限制了中投公司在跌市之損失，組合於3月10日至23日期間，僅下跌了11%。

環球股市於2月底開始急跌，道指由3萬點水平急跌，於3月10日，道指當日升1167點，重上25000點，其後約1周時間便跌穿20000點水平，可見基金操作及時。

上述風險平價策略，意指股、債兩項資產對投資組合所帶來的風險應該相同，故相關資產持倉多寡亦按其風險來衡量。由於債券在正常情況下，與股票的相關系數通常為負，故當股票受壓時，基金債券持倉將受惠，抵銷一定波幅。

值得注意是，在目前股債雙跌的情況下，基金或需同時大手沽出股票及債券來降低風險，而假若債券倉位涉及槓桿，平倉壓力亦進一步加大。

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