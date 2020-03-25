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【網絡塞車】一文看清Youtube等影音平台降速措施　反映香港出海寬頻或受影響

金融經濟 22:25 2020/03/25

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因應疫情期間歐美網絡需求急增，Netflix、Youtube等相繼宣布推出降速節流措施。

新冠肺炎疫情仍在全球擴散，各國均鼓勵民眾居家防疫，減少外出。遠程辦公、授課、綫上娛樂等帶動網絡需求大增，不少影音平台均推出降速、預設畫質等保證用戶網絡使用，需留意同時亦反映寬頻出海或受影響：

Youtube

Youtube繼調降歐洲預設畫質後，最新決定將措施推向全球用戶，用戶觀看影片的預設畫質將是480p，但如果覺得不夠清晰，用戶仍可手動調升至720p（HD）、1080p（HD）、1440p（HD）等高清畫質。

Youtube指，受疫情影響，全球空前數量的人開始在家工作，網絡資源需求急增，雖然不認為互聯網頻寬會在短時間內被消耗光，但政府憂慮日益加劇，因此決定主動採取措施。

相關文章：YouTube不認同頻寬耗光仍降全球預設畫質　回應政府憂慮

Netflix

影音串流平台Netflix則在上周公佈，降低歐洲串流速度30天，預計將會減少Netflix在歐洲網絡流量的25%，但Netflix會同時確保提供會員優質服務。

歐盟工業政策主管Thierry Breton早前表示，曾與Netflix行政總裁Reed Hastings會面，在疫情下為了大家都可以使用網絡，Netflix應該轉換到標清畫質，高清畫質不是必需。

Amazon Prime Video

亞馬遜亦指，已將旗下影音服務Prime Video在歐洲地區降速，Prime Video正與當地政府及互聯網服務供應商合作，減少網絡擠塞情況。

由於疫情發展，歐美國家網站用戶用量急升，香港互聯網服務供應商海外連線，亦或會受影響。

相關文章：

【全球大流行】Facebook︰用戶流量大增 惟廣告量下跌

疫情 互聯網服務供應商 在家工作 歐洲 Amazon Netflix YouTube 歐盟 串流 武漢肺炎

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