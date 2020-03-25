【美股早市】道指升幅僅剩100點 波音料獲政府打救升2成

美股周三早段先高後低，道指開市升736點，主因波音急升23%；標指及納指亦分別升2.2%及1.9%。惟美股反彈未能維持，道指一度倒跌166點，其後喘穩，升約100點。標指及納指未能回升，跌1%。油價大跌4%，為美股升幅收窄的原因之一。

美國參議院就規模高達2萬億美元的刺激經濟方案達成共識，日內料可表決通過。

其中，5,000億美元將會用作企業救急貸款，協助受新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情重創的企業，波音（Boeing，美：BA）料會成為最大受惠者，避過違約危機。

同樣受惠的美國航空（American Airlines，美：AAL）及挪威遊輪（Norwegian Cruise Line 美：NCLH），分別急升22%及31%。

Nike（美：NKE）急升11%，為道指急升的另一功臣。