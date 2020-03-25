【美股早市】道指升幅僅剩100點 波音料獲政府打救升2成

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月25日 時間22:00）
美股周三早段先高後低，道指開市升736點，主因波音急升23%；標指及納指亦分別升2.2%及1.9%。惟美股反彈未能維持，道指一度倒跌166點，其後喘穩，升約100點。標指及納指未能回升，跌1%。油價大跌4%，為美股升幅收窄的原因之一。
美國參議院就規模高達2萬億美元的刺激經濟方案達成共識，日內料可表決通過。
其中，5,000億美元將會用作企業救急貸款，協助受新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情重創的企業，波音（Boeing，美：BA）料會成為最大受惠者，避過違約危機。
同樣受惠的美國航空（American Airlines，美：AAL）及挪威遊輪（Norwegian Cruise Line 美：NCLH），分別急升22%及31%。
Nike（美：NKE）急升11%，為道指急升的另一功臣。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|+121點
|20826點
|美國標指
|-31點
|2415點
|美國納指
|-73點
|7344點
|歐洲Stoxx 600指數
|-0.4%
|302.87點
|美匯指數
|-0.4%
|101.68
|歐元
|+0.2%
|1.0811美元
|日圓
|-0.2%
|111.60兌1美元
|美國2年債息
|-3點子
|0.3358厘
|美國10年債息
|-4點子
|0.7971厘
|紐約期油
|-4.0%
|23.05美元
|倫敦布蘭特期油
|-4.0%
|26.06美元
|現貨金
|-1.3%
|1611.42美元
|＊截至本港晚上10時30分