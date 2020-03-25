  • 22°C
香港時間 : 2020325日 (三) 22:52
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股早市】道指升幅僅剩100點 波音料獲政府打救升2成

環球經濟金融 22:38 2020/03/25

分享：

美股周三早段先高後低，道指開市升736點，主因波音急升23%；標指及納指亦分別升2.2%及1.9%。惟美股反彈未能維持，道指一度倒跌166點，其後喘穩，升約100點。標指及納指未能回升，跌1%。油價大跌4%，為美股升幅收窄的原因之一。

美國參議院就規模高達2萬億美元的刺激經濟方案達成共識，日內料可表決通過。

其中，5,000億美元將會用作企業救急貸款，協助受新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情重創的企業，波音（Boeing，美：BA）料會成為最大受惠者，避過違約危機。

同樣受惠的美國航空（American Airlines，美：AAL）及挪威遊輪（Norwegian Cruise Line 美：NCLH），分別急升22%及31%。

Nike（美：NKE）急升11%，為道指急升的另一功臣。

主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 +121點 20826點
美國標指 -31點 2415點
美國納指 -73點 7344點
歐洲Stoxx 600指數 -0.4% 302.87點
     
美匯指數 -0.4% 101.68
歐元 +0.2% 1.0811美元
日圓 -0.2% 111.60兌1美元
     
美國2年債息 -3點子 0.3358厘
美國10年債息 -4點子 0.7971厘
     
紐約期油 -4.0% 23.05美元
倫敦布蘭特期油 -4.0% 26.06美元
現貨金 -1.3% 1611.42美元
     
＊截至本港晚上10時30分    
美股 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月25日 時間22:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月25日 時間22:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月25日 時間22:00）
【Fake News】普京放獅子老虎上街 嚇民眾留家!?
【Fake News】普京放獅子老虎上街 嚇民眾留家!?
【美國疫情分佈圖】增速超意大利 5.5萬確診紐約佔半
【美國疫情分佈圖】增速超意大利 5.5萬確診紐約佔半
【歐洲疫情分佈圖】意大利近7千人喪命 西班牙死亡人數超越中國
【歐洲疫情分佈圖】意大利近7千人喪命 西班牙死亡人數超越中國
【美國疫情】「長者願犧牲生命換經濟」德州副州長口出狂言
【美國疫情】「長者願犧牲生命換經濟」德州副州長口出狂言
【美國疫情】紐約轟「華府要2.6萬人死」極缺呼吸機
【美國疫情】紐約轟「華府要2.6萬人死」極缺呼吸機