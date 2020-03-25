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【全球大流行】疫情或對WeWork的業務戰略 造成致命打擊

金融經濟 21:59 2020/03/25

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新冠病毒疫情對WeWork的業務戰略造成致命打擊，客戶接連考慮取消合同或違約，而面對經濟困境或長期在家工作的租戶，亦可能選擇不續簽短期租約。（資料圖片）

外電引述消息指，新冠肺炎疫情對美國共享辦公室「獨角獸」WeWork的業務戰略造成致命打擊，許多客戶，特別是小企業客戶，接連考慮取消合同或違約，而面對經濟困境或長期在家工作的租戶，亦可能選擇不續簽短期租約，或令WeWork背負數十億美元的債務。截至去年6月，集團超過25%的客戶為月租客戶。

事實上，早於新冠肺炎疫情出現之前，WeWork已陷入艱難處境，去年11月宣布裁員約2400人。知情人士透露，裁員計劃仍在進行中，單計上個月已有數十名員工被裁減，昨日再向紐約州提交裁員申請，涉及45名員工。

報道指，WeWork雖然同意暫停增加租金，但拒絕向被迫在家中工作的客戶退還租金，亦不同意無條件解除合約，同時，集團正試正與房東重新商談合作條款，以減輕財務負擔。

WeWork預定去年9月IPO， 及後有消息指其估價可能被大幅削減， 將定於200億至300億美元之間，後來其母公司打算再削減IPO估值，可能定低於200億美元，及後宣告上市失敗

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責任編輯：趙偉津

裁員 估價 在家工作 IPO WeWork 全球大流行

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