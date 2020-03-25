中海油擬削減資本開支及產量目標　油價如大海潮汐一樣大起大落

▲ 中海油首席執行官徐可強表示，未來油價在50美元至60美元區間是合理的。

中海油 （00883） 去年業績略勝市場預期，惟現時新冠肺炎疫情在全球蔓延，以及沙特阿拉伯與俄羅斯就減產談判破裂引發原油價格戰，雙重因素下國際原油價格大幅下跌。中海油執行董事長汪東進在業績電話會議上表示，現時油價存在較多不確定因素，未來數月將持續低迷，但長遠油價理應在50美元至60美元才是正常、合理的水平，並形容油價走勢如大海潮汐一樣「大起大落」。

汪東進表示，集團在2月中旬已全部復工，且1月至2月的油氣產量按年仍有增長，故疫情對集團影響有限。另外，公司做好疫情防控，旗下員工暫未發生疑似病例。

計劃進一步調高國內產量 減低海外產量

油價大幅波動情況下，他續指，集團已制定相關措施，調整及優化勘探與開發生產計劃，包括資本開支、及產量目標，進一步加強成本管控。2020年資本預算是850億至950億元人民幣，油氣淨產量目標是5.25億桶油當量，強調今年一定會削減資本開支及產量目標。

首席執行官徐可強指，由於還在研究及商討中，未能披露有關削減資本開支具體詳情。產量目標方面，他強調會調整海外產量目標，尤其是無效益產量項目將大幅下調，同時計劃進一步提高國內產量。另外，海外作業項目將減少投資及放緩工作進展。

他補充，當前低油價下，公司今年利潤或不能夠保持去年的水平，如果油價長期低下，公司考慮進一步降低成本，提高資本能力，以抵禦低油價。

相關文章：桶油成本連跌6年 中海油多賺16%勝預期

【藍籌業績】中海油去年多賺16% 桶油成本連跌六年油價暴跌逾6% 拖累油股 中海油一度瀉近7.2%中石化倒升