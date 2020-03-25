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有線寬頻去年虧損收窄至4億元 財經台台長因facebook貼文請辭獲挽留

金融經濟 20:46 2020/03/25

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有線寬頻去年媒體分部收入減少約11%至約7.5億元。

有線寬頻 （01097） 去年收入按年減0.2%至11.6億元，虧損收窄至4億元，每股虧損5.9仙，不派息。有線表示，訂購及收視率持續受壓，電視市場競爭依舊激烈，料業務依然艱難，而有線新聞OTT App已於年內推出，相信可擴大頻道的受眾範圍， 及提升跨平台協同效益和商機。

電視訂戶續跌至77萬名

由於訂戶收入下降，來自媒體分部的收入減少約11%至約7.5億元。截至去年底止，電視客戶共有77萬名，按年跌3.5%。惟早前有線新聞大幅削減人手，減少開支，基於節目製作成本及員工費用下跌，該分部的EBITDA（除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）虧損收窄至2.1億元。

有線又指，將延續與港鐵 （00066） 的合作，已取得2019至2023年港鐵車廂電視的獨家廣告總代理和內容供應商，服務範圍將由目前5條港鐵路綫，擴大至港島線、荃灣線、將軍澳線，以及沙中線。

受惠中移動合作 寬頻客戶升13%

電訊業務方面，受惠於與中移動 （00941） 合作帶來的新收入來源，電訊分部收入按年增28%，EBITDA增41%至1.7億元。截至去年底止，寬頻客戶升近13%至17.5萬名。

去年有線淨資產負債比率按年升27個百分點至68%。

另外，有線電視財經資訊台上周就中移動移動客戶減少於Facebook貼文，但用語及標籤被指違反新聞原則，涉事的財經組女編輯被解僱，財經台台長亦提出請辭，隨後獲公司挽留，並收回辭職決定。

相關文章：有線裁員 涉及約30名製作部和支援部員工

有線新聞OTT App下載量逾33萬 年內冀增加合作平台

香港股票 中國移動（00941） 中移動香港 港鐵公司（00066） 有線寬頻（01097） 廣告 裁員 寬頻 有線電視 港鐵

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