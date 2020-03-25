恒隆陳啟宗：政府能力不足　以火救火更釋放香港人對北京的不信任

▲ 恒隆系董事長陳啟宗認為，「一國兩制」框架的設計存在結構性瑕疵，漸漸使香港人與中央政府之間的關係變得緊張。

香港經濟接連受到社會衝擊及新型冠狀病毒肺炎衝擊，恒隆集團 （00010） 及恒隆地產 （00101） 董事長陳啟宗指責香港政府處理反修例引起的社會運動的手法，仿如「以火救火」，令他自香港1997年回歸祖國以來，從未這般擔心香港經濟。

政府領導無方 為香港局勢火上加油

陳啟宗在恒隆地產年報撰文指，香港政府（而非北京當局）提出的《逃犯條例》修訂草案點起了火頭，但政府的能力不足和領導無方則火上加油，這些港府官員不但無力善後，反而起了以火救火的作用，導致香港因此陷入一片火海。

「目睹政府的作為與不作為實在令人驚訝，這引發了很多人釋放出對北京根深蒂固的不信任，以及某些人對北京的怨恨。」

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「一國兩制」框架的設計存在結構性瑕疵

他同時稱，「一國兩制」框架的設計存在結構性瑕疵，漸漸使香港人與中央政府之間的關係變得緊張。而在當前中美關係惡劣的時勢中，激進分子很容易變成更大的地緣政治棋盤上的一枚棋子，總會有外國政府非常樂於利用香港的動盪形勢來給北京造成傷害，或至少製造麻煩。

「數個月前，一些有影響力的人士從北京到訪香港，他們很困惑為何有些香港人想爭取獨立。本人告訴他們，這些人打從心底裏並不真正想要獨立。與其說他們的目標是改變香港的政治制度，倒不如說是 想改變國家的政治制度。如果他們在後者上取得成功，他們還會想要香港獨立嗎？絕對不會！這清楚說明，這些激進分子的最終目的並非要推翻香港，而是推翻北京。有鑑於此，中央政府怎能不萬分小心處理我們的問題！」

內地人佔訪港人數75%至80%

陳啟宗強調，過去多年內地人佔所有訪港人數的75%至80%，他們的人均消費為全球最高之列，沒有了他們將會嚴重損害香港經濟，商店和餐廳首當其衝，巿況低迷的氛圍向外蔓延，零售和辦公樓租金有所下降，商業地產交易已然消失。

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