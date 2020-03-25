譚新強：股市最壞時刻未到

環球股市陷入無底深淵，周四（19日）港股21000點岌岌可危。周五（20日），在中國放水萬億消息刺激下，報復式反彈1,095點，收報22805點，到底港股見底未？隨着回流港人不斷湧入，周五確診人數為48人，創單日新高，情況未許樂觀。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，最近一周的確診人數較3周前上升10倍，未來兩周內可能新增400至600宗確診個案。

對於港股後市，中環資產投資行政總裁譚新強說︰「後市去向，取決於疫情的死亡率、央行貨幣政策及油價這三大關鍵。」



各國投資者最意想不到的是，疫情會席捲全球且觸發環球股災，更甚的是，連金價、油價、公司債價都下跌，人心虛怯至此，是否抱持現金待疫情消退？譚新強說︰「對於疫情，我認為現階段首要保命，現時大家都低估了疫情的傳染性，市場亦低估了經濟停擺的程度及時間性。全球經濟停擺，以月來計算。大家有錯覺渴望夏天來臨，陽光普照就無事，我認為會重來。未來1個月全球總確診人數將會突破100萬。最差情況，全球有四至七成人受感染。」

他續說：「現在要保命，若疫情的確診人數見100萬，你覺得市場對100萬是否有心理準備？可能第二浪來緊，所以今天外出吃飯比上星期危險，下星期出外吃飯危險過今星期，除非有奇亡迹出現，否則全世界總確診人數應該會超越100萬，我不覺得今天已經完全反映在股市。再說時間性，現在市場仍然未充分掌握到，一來不知，二來是低估了，如果全世界四至七成人感染，不是尾端風險（Tail Risk），我不覺得市場已Price-in！」

國際油價低處未算低，周三（18日）紐約期油插至每桶20.5美元，創了2002年以來最低水平。據報道，自從沙特阿拉伯和俄羅斯談判破裂，其他產油國也開始增加產量或調低售價，導致原油價格一沉不起。有研究機構預測，若沙特與俄羅斯未能達成減產協議，恐怕未來數周內，全球石油市場的供應過剩將每日超過1,000萬桶，令油價低見13至19美元之間。較早前，沙特宣布有意在4月起將每日產油量由970萬桶增至1,300萬桶。

全球對石油需求的前景黯淡，油價最終取決於供求關係。「最重要是沒有需求，短期受累全球經濟停擺，造成大家鬥快賣油，因為今日賣不出，明日油價會更便宜。」國際能源署（IEA）報告預測，隨着新冠肺炎疫情向全球擴散，將會影響旅遊及其他經濟活動，料2020年全球石油需求量會每日減少9萬桶，至9,990萬桶。在他看來，由沙特阿美（Saudi Aramco）計劃上市，已顯示產油國看淡長期油價。「人類未來發展會轉向可再生能源、電動車，為何沙特阿美要上市，因他們都驚賣不出石油，但投資者也不笨，無人肯接貨。日前，沙特阿美跌穿招股價，本來甩不到油想甩股票，現在股票甩不到手就甩油，不止沙特想沽，連俄羅斯也想沽，於是油價大冧。」

投資市場陷入極度恐慌，各國主要央行聯手出招放水，向市場釋放流動性。歐洲央行推出新一輪買債計劃，規模達到7,500億歐元，旨在維持歐元區經濟穩定。此外，最近宣布減息的央行，更是多不勝數，印尼、菲律賓、澳洲央行先後減息，連台灣央行也在周四（19日）減息0.25厘，乃2016年以來首次。美國瞬間將息口調至接近零息，譚新強不禁破口大罵，鮑威爾軟弱無力，在特朗普的壓力下，居然一次過將手上彈藥打光。「鮑威爾太軟弱，日日比特朗普施壓，率之屈服，將利率減至零，當你的子彈用完，再有第二波衝擊的話，可以有甚麼措施應付？」

節錄自第648期《iMoney Wealth》。