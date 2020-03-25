【疫市營商】大家樂周四暫停晚市堂食　一文看清餐廳堂食外賣新安排（不斷更新）

▲ 新冠肺炎疫情持續，餐飲業的堂食生意大受影響，飲食業界開始推出暫停晚市等措施響應抗疫。（資料圖片）

新冠肺炎在本港連日有多宗確診個案，疫情嚴峻。市民為避免受感染，減低外出消費和出席社交場合與朋友聚餐。餐飲業的堂食生意大受影響，飲食業界開始推出暫停晚市等措施響應抗疫，同時努力在疫市中營商。

暫停晚市堂食只提供外賣服務

大家樂快餐：6:30pm後 (即日至4月9日)

一粥麵：6:30pm後 (即日至4月9日)

米線陣：6:30pm後 (即日至4月9日)

Oliver’s Super Sandwiches：6:30pm後 (即日至4月9日)

麥當勞：6:00pm後 (即日至4月7日)



改變營業時間

機場客運大樓：約20間商鋪及食肆維持營業，其餘暫停營業至4月7日

大家樂集團公布，由3月27日（星期五）起大家樂快餐、一粥麵、米線陣及Oliver’s Super Sandwiches等各分店，於晚上6時半後暫停堂食，只提供外賣服務，暫定至4月9日為止。

該集團旗下餐廳已推出各種外賣餐單組合及優惠，以配合有關營業安排。例如家樂快餐及一粥麵提前於下午5時供應晚市外賣產品，更有特快提取外賣餐款的同時，加強與外賣速遞平台foodpanda及Deliveroo合作，提供不同的優惠。

另外，麥當勞日前亦公布，截至4月7日，每晚6時起將不提供堂食，只設外賣及麥麥送訂餐服務，以此減低社交接觸。譚仔三哥亦在Facebook專頁，公布分店縮短營業時間。

責任編輯：馬意文