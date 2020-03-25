【業績】中石化油服去年多賺3倍　不派末期息　擬進行股權回購

▲ 中石化油服去年多賺3成，不派末期息。

中石化油服（01033）去年錄得純利9.9億元（人民幣，下同），按年升310.9%，每股盈利0.52元，不派末期息。今年上半年新冠肺炎疫情爆發，中石化油服董事會秘書李洪海在業績電話會議上表示，公司第一季的生產及經營受疫情不同程度的影響，但隨著國內疫情好轉，公司做好防控，同時加快復工復產進度，目前已恢復正常生產及營運。他認為，整體而言，疫情對完成年度目標的影響不大。

沙特阿拉伯開啟原油價格戰，國際原油價格大幅下跌，李洪海認為，公司暫未看到油企有調整資本開支及產量目標的計劃，公司業務合同主要來自海外，尤其是沙特及科威特，目前海外施工隊伍保持正常，未有調整。此外，油價低迷令公司的工作量及服務價格備受壓力，但由於公司服務價格一直處於低位，價格下行空間有限，故公司受油價下跌的影響不大。

李洪海稱，疫情及油價大跌的雙重打擊下，看到國際資本市場下跌，公司股價也波動大，因此成立專門的部門研究資本市場。同時，將考慮股權刺激計劃及研究股權回購方案，董事會也通過股權回購的建議，正在準備工作，惟目前未有具體方案。

中石化油服去年營業收入698.7億元，增長19.6%。5大業務板塊包括地球物理、鑽井工程、測錄井工程、井下作業工程及工程建設，而鑽井工程為公司主業務，收入佔比達52%，為369.41億元，上升逾22%，當中3個板塊地球物理、井下作業工程及工程建設的毛利及毛利率較上一年出現不同程度下跌。

管理層解釋，地球物理業務受工作量萎縮及成本上升，拖累毛利及毛利率；工程建設則是因為EPC項目增加，且採購材料的毛利較低。井下作業工程是由於作業結構發生變化，對施工隊伍要求提高；且合同模式轉變，由甲方提供材料轉為委託採購材料，採購費用增加，因而攤薄毛利。公司表示，今年將加強成本管控，冀提高毛利水平。

相關文章：中石化煉化下半年加大產能抵疫情影響 首季海外訂單6億美元

【業績】中石化煉化去年多賺3成 末期息0.124人幣

油價暴跌逾6% 拖累油股 中海油一度瀉近7.2%中石化倒升