  • 22°C
香港時間 : 2020326日 (四) 01:51
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【英國疫情】酒是必需品 酒舖獲准照常營業

環球社會熱點 18:53 2020/03/25

分享：

全球新冠肺炎疫情持續，多個國家及地區採取管制以遏制疫情傳播，香港宣布對食肆及酒吧推行禁酒令。英國政府則宣布將酒舖及持牌出售酒類的企業列爲必要企業，即使政府實施禁令期間，亦可繼續營業賣酒。

【英國疫情】英國王儲查理斯確診感染新冠肺炎

【美國疫情】特朗普倡復活節解封 希望當日全國教堂爆滿

英國首相約翰遜於周一（23日）宣布禁令，限制民眾未來最少3周，除了購買必需品、在無法避免的情況下上班，有醫療需要或幫助有困難的人外，市民不可離開住所。

酒吧及餐廳等店舖於禁令期間都關閉，超市的啤酒及紅酒等酒類商品庫存亦減少，民眾於禁令期間對酒的需求卻增加。

英國《衛報》報道，英國政府更新有關營業場所的指引，包括釀酒廠內的持牌酒舖及獲許可出售酒類的企業，與超市、藥房、銀行及加油站同樣列爲必要企業，於政府實施禁令期間仍可營業。

但多間酒吧及零售店仍受禁令影響。英國酒吧連鎖店JD Wetherspoon的老闆馬丁（Tim Martin）指，酒吧關閉無助遏制疫情，上周曾要求延長該企業旗下867家酒吧的營業時間。

另外，銷售運動及健身器材的連鎖店Sports Direct，亦曾計劃維持營業，但政府於周二向該企業施壓後，Sports Direct亦要宣布關閉。

【美國疫情】特朗普急解封有私心？旗下酒店生意差

歐美可借鏡南韓4抗疫經驗 但恐太遲

英國政府宣布將酒鋪及持牌出售酒類的企業列爲必要企業，即使政府實施禁令期間，亦可繼續營業賣酒。

相關文章

【英國疫情】兩周內曾見英女王 查理斯王子確診感染新冠肺炎
2020/03/25
【英國疫情】兩周內曾見英女王 查理斯王子確診感染新冠肺炎
【美國疫情】特朗普希望 復活節教堂逼滿人
2020/03/25
【美國疫情】特朗普希望 復活節教堂逼滿人
德國經濟前所未有黑暗 Ifo企業指數創統一來最大跌幅
2020/03/25
德國經濟前所未有黑暗 Ifo企業指數創統一來最大跌幅
【美國疫情】特朗普急解封有私心？旗下酒店生意差
2020/03/25
【美國疫情】特朗普急解封有私心？旗下酒店生意差
馬來西亞延長行動管制令2周 疫情未見緩和
2020/03/25
馬來西亞延長行動管制令2周 疫情未見緩和
傳染病 疫情 約翰遜 銷售 啤酒 英國 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【歐洲疫情分佈圖】意大利近7千人喪命 西班牙死亡人數超越中國
【歐洲疫情分佈圖】意大利近7千人喪命 西班牙死亡人數超越中國
【美國疫情】「長者願犧牲生命換經濟」德州副州長口出狂言
【美國疫情】「長者願犧牲生命換經濟」德州副州長口出狂言
【美國疫情分佈圖】增速超意大利 5.5萬確診紐約佔半
【美國疫情分佈圖】增速超意大利 5.5萬確診紐約佔半
【Fake News】普京放獅子老虎上街 嚇民眾留家!?
【Fake News】普京放獅子老虎上街 嚇民眾留家!?
【美國疫情】紐約轟「華府要2.6萬人死」極缺呼吸機
【美國疫情】紐約轟「華府要2.6萬人死」極缺呼吸機
新型冠狀肺炎全球疫情（03月26日 時間01:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月26日 時間01:00）