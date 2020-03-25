【英國疫情】酒是必需品 酒舖獲准照常營業

全球新冠肺炎疫情持續，多個國家及地區採取管制以遏制疫情傳播，香港宣布對食肆及酒吧推行禁酒令。英國政府則宣布將酒舖及持牌出售酒類的企業列爲必要企業，即使政府實施禁令期間，亦可繼續營業賣酒。

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英國首相約翰遜於周一（23日）宣布禁令，限制民眾未來最少3周，除了購買必需品、在無法避免的情況下上班，有醫療需要或幫助有困難的人外，市民不可離開住所。

酒吧及餐廳等店舖於禁令期間都關閉，超市的啤酒及紅酒等酒類商品庫存亦減少，民眾於禁令期間對酒的需求卻增加。

英國《衛報》報道，英國政府更新有關營業場所的指引，包括釀酒廠內的持牌酒舖及獲許可出售酒類的企業，與超市、藥房、銀行及加油站同樣列爲必要企業，於政府實施禁令期間仍可營業。

但多間酒吧及零售店仍受禁令影響。英國酒吧連鎖店JD Wetherspoon的老闆馬丁（Tim Martin）指，酒吧關閉無助遏制疫情，上周曾要求延長該企業旗下867家酒吧的營業時間。

另外，銷售運動及健身器材的連鎖店Sports Direct，亦曾計劃維持營業，但政府於周二向該企業施壓後，Sports Direct亦要宣布關閉。

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▲ 英國政府宣布將酒鋪及持牌出售酒類的企業列爲必要企業，即使政府實施禁令期間，亦可繼續營業賣酒。