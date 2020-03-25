都市麗人：營業額已回復70%至80% 計劃第二季進軍巴基斯坦

▲ 都市麗人去年轉盈為虧，錄股東應佔虧損13億元人民幣，行政總裁蕭家樂指，集團近90%門店已恢復營業，銷售額亦恢復70至80%。（資料圖片）

新冠肺炎疫情自農曆新年開始爆發，導致企業接連停工停產，商鋪亦紛紛暫停營業，打擊零售業發展。都市麗人 （02298） 行政總裁蕭家樂指，早前集團全國的店舖因疫情而需停業，不過經過一系列衞生防疫工作後，截至3月中，已有85%至90%的店舖重新營業，營業額亦已回復70%至80%，部分門店更現增長。

關店屬正常 未來不會盲目追求店舖數量

他續指，原本預計集團3月份的業務僅能恢復30%至40%，不過恢復速度遠超預期，相信隨著疫情漸受控，門店的業務將有更好表現，料4月份將錄不俗增長。

都市麗人去年推出五年轉型計劃，蕭家樂透露，新零售渠道如微信小程序等的銷售額持續增長，截止2月底止，日均銷售額已達100萬元（人民幣，下同），集團的產品更於三八婦女節大促銷時，打入阿里巴巴 （09988） 旗下電商平台天貓的前10位，相信今年新零售渠道的銷售額較、將較去年有所增長。

值得注意的是，集團在發展新零售渠道的同時，亦關閉部分虧損的零售店鋪，截至去年底止，集團共1269間直營店及4701間加盟店。蕭家樂指，大型企業每年因租約期滿或商圈轉移，關閉8%至10%的店舖屬正常，集團關店時亦會開設新店，強調不會盲目追求店舖數量，而會在業務目標、盈利能力及品牌形象3方面考慮，方落實開店決定。

第二季進軍巴基斯坦市場 開設3至5間門店

他補充，集團的每間店舖均有有戰略目標，未來若加盟商計劃加盟，需通過集團的門店審批流程方能開店，今年計劃將開設50間「家庭生活理念」新形象門店，5月前將在東莞總部附近開1間內衣旗艦店，並在1年內於全國近20各主要城市開設，同時將旗下的數百間門店翻新成第7代形象店。

海外市場方面，蕭家樂透露，今年第二季將進軍巴基斯坦市場，現正與巴基斯坦一間代理商合作，預計於下半年在當地的大型購物商場開設3至5間門店，另外亦正與其他國家的代理商接洽，以擴大集團業務。

他解釋，集團曾多次到巴基斯坦考察，發現巴基斯坦與中國市場一樣，消費者均習慣到大型購物中心消費，加上巴基斯坦的女性貼身衣物市場尚未開發，因此決定進軍巴基斯坦。

7.4億元存貨減值撥備 已計入疫情影響

另外，因預期集團於可見未來向客戶銷售舊存貨面臨實際困難，及需要加大促銷力度，都市麗人去年作出一次性7.4億元的存貨減值撥備。集團副總裁及首席財務官盧康成指，有關撥備已計入疫情帶來的影響，因此最終的存貨減值較早前公布大。

都市麗人去年轉盈為虧，錄股東應佔虧損13億元，收入亦少19.9%至40.8億元，每股基本虧損57.8分，不派末期息，主要由於作出一次性逾10億元的大規模會計撥備，以及集團先前採用的業務策略，例如專注於快時尚性感的貼身衣物產品，未能滿足大部分女性消費者的需求。集團2018年度錄溢利3.8億元。

事實上，都市麗人上半年純利已大跌80%至3546.6萬元，當時於6月委任關曉彤為新代言人，希望透過關曉彤接觸更多年輕消費者，令他們關注及喜愛都市麗人。

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責任編輯：趙偉津