  • 23°C
香港時間 : 2020326日 (四) 11:01
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【英國疫情】見過英女王不到兩周 查理斯確診新冠肺炎

環球社會熱點 21:14 2020/03/25

分享：

【英國疫情】兩周內曾見英女王 查理斯王子確診感染新冠肺炎

英國的新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延英國王室，71歲的王儲查理斯（Prince Charles）確診。白金漢宮指，查理斯3月12日曾與英女王伊利沙伯二世會面，但形容當時查理斯身體狀態良好。

英國21歲女病逝 料為最年輕死者

酒是必需品 英國酒舖獲准照常營業

王室發言人指，查理斯只有輕微病徵，狀況大致良好。查理斯72歲的太太卡米拉（Camilla，Duchess of Cornwall）亦已接受測試，但對病毒呈陰性反應。兩人已按政府指引，在蘇格蘭的巴摩拉城堡（Balmoral Castle）隔離。

克拉倫斯宮（Clarence House）發聲明，指查理斯身有公職，近期經常與外界接觸，已不可能追查感染源頭。

禁止婚禮只准葬禮 英國封城3周

寧封地鐵也不戴口罩 英國爆口罩恐懼症

天空新聞（Sky News）報道，查理斯上次出席公開活動的時間為3月12日，在倫敦分別出席兩個活動，其中一個活動在場人士包括倫敦市長簡世德 （Sadiq Aman Khan）。

查理斯3月10日亦在倫敦出席全球水資源慈善組織WaterAid峰會，摩納哥親王阿爾貝二世（Prince Albert II）當時有出席，而阿爾貝二世上周證實確診。

英國酒鋪列為必要企業 禁令期間仍可營業

英國新令禁業主迫遷 租戶「奉旨」群起拒交租

英國白金漢宮因為有王室助理確診，英女王日前搬往倫敦近郊的溫莎堡居住，以策安全。

據報93歲的英女王及丈夫菲臘親王近期都避免與外界接觸，身邊只有8名侍從，並且暫時不與子女及孫兒見面。

白金漢宮稱，查理斯3月12日曾與英女王見面，但強調英女王目前健康狀況良好。

【歐洲疫情分佈】西班牙死亡人數超越中國

英國官員募25萬志願者 增援衛生系統

相關文章

【英國疫情】酒是必需品 酒舖獲准照常營業
2020/03/25
【英國疫情】酒是必需品 酒舖獲准照常營業
【英國疫情】21歲女患者逝世 料為英國最年輕死者
2020/03/25
【英國疫情】21歲女患者逝世 料為英國最年輕死者
【倫敦封城】寧封地鐵也不戴口罩 英國爆口罩恐懼症
2020/03/20
【倫敦封城】寧封地鐵也不戴口罩 英國爆口罩恐懼症
【英國封城】禁止婚禮只准葬禮 疫情緊急狀態3周
2020/03/24
【英國封城】禁止婚禮只准葬禮 疫情緊急狀態3周
【歐洲疫情分佈圖】意大利近7千人喪命 西班牙死亡人數超越中國
2020/03/25
【歐洲疫情分佈圖】意大利近7千人喪命 西班牙死亡人數超越中國
疫情 皇室 傳染病 查理斯 英國 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】「長者願犧牲生命換經濟」德州副州長口出狂言
【美國疫情】「長者願犧牲生命換經濟」德州副州長口出狂言
新型冠狀肺炎全球疫情（03月26日 時間10:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月26日 時間10:00）
【歐洲疫情分佈圖】意大利近7千人喪命 西班牙死亡人數超越中國
【歐洲疫情分佈圖】意大利近7千人喪命 西班牙死亡人數超越中國
【Fake News】普京放獅子老虎上街 嚇民眾留家!?
【Fake News】普京放獅子老虎上街 嚇民眾留家!?
【美國疫情分佈圖】增速超意大利 5.5萬確診紐約佔半
【美國疫情分佈圖】增速超意大利 5.5萬確診紐約佔半
【美國疫情】紐約轟「華府要2.6萬人死」極缺呼吸機
【美國疫情】紐約轟「華府要2.6萬人死」極缺呼吸機