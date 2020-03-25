【英國疫情】見過英女王不到兩周 查理斯確診新冠肺炎
環球社會熱點 21:14 2020/03/25
英國的新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延英國王室，71歲的王儲查理斯（Prince Charles）確診。白金漢宮指，查理斯3月12日曾與英女王伊利沙伯二世會面，但形容當時查理斯身體狀態良好。
王室發言人指，查理斯只有輕微病徵，狀況大致良好。查理斯72歲的太太卡米拉（Camilla，Duchess of Cornwall）亦已接受測試，但對病毒呈陰性反應。兩人已按政府指引，在蘇格蘭的巴摩拉城堡（Balmoral Castle）隔離。
克拉倫斯宮（Clarence House）發聲明，指查理斯身有公職，近期經常與外界接觸，已不可能追查感染源頭。
天空新聞（Sky News）報道，查理斯上次出席公開活動的時間為3月12日，在倫敦分別出席兩個活動，其中一個活動在場人士包括倫敦市長簡世德 （Sadiq Aman Khan）。
查理斯3月10日亦在倫敦出席全球水資源慈善組織WaterAid峰會，摩納哥親王阿爾貝二世（Prince Albert II）當時有出席，而阿爾貝二世上周證實確診。
英國白金漢宮因為有王室助理確診，英女王日前搬往倫敦近郊的溫莎堡居住，以策安全。
據報93歲的英女王及丈夫菲臘親王近期都避免與外界接觸，身邊只有8名侍從，並且暫時不與子女及孫兒見面。
白金漢宮稱，查理斯3月12日曾與英女王見面，但強調英女王目前健康狀況良好。
相關文章
2020/03/25
2020/03/25
2020/03/20
2020/03/24