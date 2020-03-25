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【英國疫情】兩周內曾見英女王 查理斯王子確診感染新冠肺炎

環球社會熱點 21:14 2020/03/25

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【英國疫情】兩周內曾見英女王 查理斯王子確診感染新冠肺炎

新冠病毒疫情蔓延英國王室。英國廣播公司（BBC）報道，71歲的英國王儲查理斯（Prince Charles）確診感染新冠肺炎。英國白金漢宮指，查理斯曾在3月12日與英女王英女王伊莉莎白二世會面，但形容當時查理斯身體狀態良好。

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王室發言人指，查理斯只有輕微病徵，狀況大致良好。查理斯72歲的太太卡米拉（Camilla，Duchess of Cornwall）亦曾接受測試，但對病毒呈陰性反應。兩人已按政府指引，在蘇格蘭的巴摩拉城堡（Balmoral Castle）隔離。

克拉倫斯宮（Clarence House）發聲明，指查理斯身有公職，近期經常與外界接觸，已不可能追查感染源頭。

英國天空新聞（Sky News）報道指，查理斯上一次所出席的公開活動的時間為3月12日，在倫敦分別出席兩個活房，倫敦市長簡世德 （Sadiq Aman Khan）在其中一個活動在場。

另外，查理斯在3月10日亦曾在倫敦出席全球水資源慈善組織WaterAid峰會，摩納哥親王阿爾貝二世（Prince Albert II）當時亦有出席，而阿爾貝二世上周證實確診。

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英國白金漢宮因為有王室助理確診，英女王日前搬往倫敦近郊的溫莎堡居住，以策安全，據報93歲的英女王及丈夫菲臘親王近期都避免與外界接觸，身邊只有8名侍從，並且暫時不與子女及孫兒見面。

白金漢宮稱，查理斯3月12日曾與英女王見面，但強調英女王目前健康狀況良好。

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