恒指全日升863點至23527點 恒指雙底回升挑戰二萬四關 金融經濟 18:41 2020/03/25 分享： ▲ 恒指全日升863點至23527點 恒指雙底回升挑戰二萬四關 中港兩地股市今日隨隔晚美股造好大升，恒指全日收市升863點至23527點，再重上23000點關口以上；國指亦升345點至9529點。港股收市後，恒指夜期延續升勢。「無限QE」引領環球股市大反彈，熊市格局告終？ 【今日財經焦點】 恒指夜期早段升百點高水近200點 道指期貨升逾600點 建行騰訊續吸北水 57億流入港股 騰訊380元出現「千人操」獲利盤 股價低位反彈17%先行獲利 QE引領環球股市大反彈 熊市格局告終？ 全國兩會能否4月18日開宣示抗疫告捷？還看4個關鍵 【精選財經分析】 【即市攻防】恒指雙底回升 挑戰二萬四關 【MT分析】恒指收市彈近900點 ATM還看騰訊 【余少文談中字股】武漢解封 無限QE 港股續彈 【熱話講股】道指升1成 港股有望承接升勢 欄名 : 財經焦點速覽 最新專欄文章 更多 財經焦點速覽 - 恒指反彈1095點收報22805點 中移動股價爆升近14% 2020/03/20 恒指反彈1095點收報22805點 中移動股價爆升近14% 財經焦點速覽 - 恒指收跌582點報21709點 恒指夜期初段升近百點高水225點 2020/03/19 恒指收跌582點報21709點 恒指夜期初段升近百點高水225點 恒指夜期 恒生指數 美股 雙底 香港股票