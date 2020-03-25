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恒指全日升863點至23527點　恒指雙底回升挑戰二萬四關

金融經濟 18:41 2020/03/25

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恒指全日升863點至23527點　恒指雙底回升挑戰二萬四關

中港兩地股市今日隨隔晚美股造好大升，恒指全日收市升863點至23527點，再重上23000點關口以上；國指亦升345點至9529點。港股收市後，恒指夜期延續升勢。「無限QE」引領環球股市大反彈，熊市格局告終？

【今日財經焦點】

恒指夜期早段升百點高水近200點　道指期貨升逾600點

建行騰訊續吸北水 57億流入港股

騰訊380元出現「千人操」獲利盤　股價低位反彈17%先行獲利

QE引領環球股市大反彈　熊市格局告終？

全國兩會能否4月18日開宣示抗疫告捷？還看4個關鍵

【精選財經分析】

【即市攻防】恒指雙底回升 挑戰二萬四關

【MT分析】恒指收市彈近900點 ATM還看騰訊

【余少文談中字股】武漢解封 無限QE 港股續彈

【熱話講股】道指升1成 港股有望承接升勢

 

欄名 : 財經焦點速覽

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