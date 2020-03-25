【美國疫情】特朗普冀國家經濟於復活節重啟

全球新冠肺炎確診個案數目每日急增，疫情亦在美國迅速蔓延，昨日新增1.1萬宗確診個案，累計5.5萬人染病，紐約患者佔近一半，另近800人死亡。美國總統特朗普周二（24日）在白宮新聞發佈會上表示，希望美國的經濟活動能在回復正常，並且復工。

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特朗普接受霍士新聞（Fox News）訪問時表示，再以流感形容現時爆發的新型肺炎，指美國每年有數以千計的人市民死於流感，但未有令國家的經濟停擺。若企業繼續關閉，會嚴重影響經濟。若民眾可以保持適當距離，也可以同時復工。

他又在訪問時提到，復活節對他而言是特別的一天，希望屆時可以看到當地各個教堂都會爆滿。現時距4月12日復活節只餘不到3周。

這一番言論引起不少迴響，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）直斥其說法是誤導。他反駁指，自己與不少專家討論過，相信未來6至8星期是關鍵時刻，而且最壞的時刻仍未降臨，定言在4月初能回復正常是過早。

現時，美國有17個州已發布「居家令」，涵蓋紐約、洛杉磯、芝加哥等大城市，國內數千萬人受影響。

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