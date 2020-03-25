內地電信商首兩月用戶銳減2100萬 工信部解畫：兩大原因

▲ 內地三大電信商首兩個月用戶數均出現下滑，工信部最新指，主要因實體門店關閉、攜號轉網及提速降費。

內地三大電信商今年首兩個月移動用戶數罕見下滑，合共流失約2100萬用戶，惹市場廣泛猜測。繼三大電信商分別解畫，國家工信部最新指，運營商手機用戶數量減少，主要因2月電信企業實體渠道無法正常營業，以及「攜號轉網」全國實施和提速降費推進。

根據三大運營商披露的營運數據，中移動 （00941） 首兩個月移動客戶淨減811.6萬戶，聯通 （00762） 淨減778.7萬戶，中電信 （00728） 淨減517萬戶。

市場紛紛揣測內地移動用戶數下滑原因，更有傳聞指內地移動用戶銳減或與新冠肺炎疫情有關。三大營運商近期在各自的業績會上均表示，首兩個月營運數據下滑主要受疫情負面影響，3月情況已經回穩。

工信部信息通信管理局局長韓夏最新回應指，運營商手機用戶數減少，經了解主要有兩方面原因，電信企業實體渠道無法正常營業，影響用戶去實體營業廳辦理新開戶等業務，因此上客有所放緩。同時部分存量用戶因不能復工復產、社會經濟活動需求減少，註銷了臨時號碼。

韓夏又指，隨著攜號轉網全國實施和提速降費推進，部分原來有雙卡的用戶，不再需要單獨的流量卡，而註銷號碼。

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