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【美股即時】幣策財策齊拉升　美股撈底可選價值股

環球政經 21:45 2020/03/25

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美國聯儲局周一（23日）推出無限量寬後，今日白宮又和參議院就2萬億救市方案達成共識。在幣策財策雙劍合壁之下，美股似有回穩跡象，道指開市便升近700點，兩日已累升逾2000點，彈升的速度不可看輕。

過往投資者只會熟悉Facebook、蘋果、Aplhabet、Amazon等高增長的科技巨擘，這些增長股於牛市時往往能跑贏大市。但傳統上，這些增長股於跌市過後，卻不是彈得最勁的一類股份，反而買入估值跌得非常低殘的價值股博反彈，往往有更好的回報。

以昨日大升市為例，如果參考標普行業指數表現，便會發覺能源股、金融股、工業股及原材料股等的傳統價值股，昨日的升幅由11.6%至16%不等，遠比標普500指數的9%為高，反而在今次跌市中防守力最強的必需消費品卻只升4.8%，遜於大市表現。

行業指數 昨日變幅
標普能源股指數 16.3%
標普金融股指數 12.75%
標普工業股指數 12.75%
標普原材料股指數 11.63%
標普公用股指數 10.9%
標普科技股指數 10.3
標普非必需消費品股指數 8.63%
標普房地產股指數 8.5%
標普健康護理股指數 7.6%
標普通訊服務股指數 5.8%
標普必需消費品股指數 4.8%

普信多元投資主管Thomas Poullaouec便在最新的評論中指，旗下基金一直較看好增長股，但在今次的跌市中，卻稍為增持了過往極不看好的價值股，原因是價值股在今輪大跌中損失慘重，相對增長股的估值非常便宜。

的確，上文提及昨日升幅最大的四個板塊中，年初至今的跌幅都比其他行業為高，當中能源股便因石油價格下跌而下挫逾六成，至於融股、工業股及原材料股也有近三至四成跌幅。倘若美股築底回穩，就算只是短暫反彈，相信此四大板塊的表現可跑贏大市，投資者可吼追蹤此四板塊的ETF：Energy Select Sector SPDR Fund（XLE）、Financial Select Sector SPDR Fund（XLF）、Industrial Select Sector SPDR Fund（XLI）以及Materials Select Sector SPDR ETF（XLB）。

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