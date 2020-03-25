【美股即時】幣策財策齊拉升　美股撈底可選價值股

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【美股即時】無限量寬受惠股 狂升一成兼享15厘息
美國聯儲局周一（23日）推出無限量寬後，今日白宮又和參議院就2萬億救市方案達成共識。在幣策財策雙劍合壁之下，美股似有回穩跡象，道指開市便升近700點，兩日已累升逾2000點，彈升的速度不可看輕。
過往投資者只會熟悉Facebook、蘋果、Aplhabet、Amazon等高增長的科技巨擘，這些增長股於牛市時往往能跑贏大市。但傳統上，這些增長股於跌市過後，卻不是彈得最勁的一類股份，反而買入估值跌得非常低殘的價值股博反彈，往往有更好的回報。
以昨日大升市為例，如果參考標普行業指數表現，便會發覺能源股、金融股、工業股及原材料股等的傳統價值股，昨日的升幅由11.6%至16%不等，遠比標普500指數的9%為高，反而在今次跌市中防守力最強的必需消費品卻只升4.8%，遜於大市表現。
|行業指數
|昨日變幅
|標普能源股指數
|16.3%
|標普金融股指數
|12.75%
|標普工業股指數
|12.75%
|標普原材料股指數
|11.63%
|標普公用股指數
|10.9%
|標普科技股指數
|10.3
|標普非必需消費品股指數
|8.63%
|標普房地產股指數
|8.5%
|標普健康護理股指數
|7.6%
|標普通訊服務股指數
|5.8%
|標普必需消費品股指數
|4.8%
普信多元投資主管Thomas Poullaouec便在最新的評論中指，旗下基金一直較看好增長股，但在今次的跌市中，卻稍為增持了過往極不看好的價值股，原因是價值股在今輪大跌中損失慘重，相對增長股的估值非常便宜。
的確，上文提及昨日升幅最大的四個板塊中，年初至今的跌幅都比其他行業為高，當中能源股便因石油價格下跌而下挫逾六成，至於融股、工業股及原材料股也有近三至四成跌幅。倘若美股築底回穩，就算只是短暫反彈，相信此四大板塊的表現可跑贏大市，投資者可吼追蹤此四板塊的ETF：Energy Select Sector SPDR Fund（XLE）、Financial Select Sector SPDR Fund（XLF）、Industrial Select Sector SPDR Fund（XLI）以及Materials Select Sector SPDR ETF（XLB）。