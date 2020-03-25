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零件供應不穩   蘋果Mac自選硬件加價一成 

科技 18:15 2020/03/25

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外媒發現，Mac機自選升級硬件的價格有所上升。

受新冠肺炎疫情影響，不少電子產業的零件供應都大受影響。據外媒報導，近日有人發現到訪多個國家的Apple官方網站，發現Mac的自選硬件版本中，部分零件悄悄上調約10%價格，不過目前香港、台灣地區則未受價格調整影響。

據外國網站MacRumor報道，目前受影響的國家有加拿大、歐洲、澳洲以及數個亞洲地區。如在英國Apple Store購買Mac選擇自選硬件，若要升級記憶體、顯示卡和 SSD，需要比以往額外支付110英鎊（約港幣1,002元）。

而RAM的部分也一樣，升級至32GB或64GB，價格變成400英鎊（約港幣3,644元）與800英鎊（約港幣7,288元），分別調升40英鎊（約港幣364元）與80英鎊（約港幣729元），差額明顯較大。

據了解，目前香港Apple官網暫時未見價格調整，而且對比去年年底，價格還下調了少許。如要升級至i9處理器2.4GHz原本需要港幣1,560元，現在只需港幣1,500元。而RAM方面，升級至32GB或64GB，價格亦分別下調低港幣120 元與240元。而SSD亦同樣有下調，如升級至 8TB SSD，比起原價便宜港幣660元，是相對較大的調整。

雖然香港的價格暫時未受影響，但未知未來會否調高價格，而且，疫情未見緩和，零件供應持續不穩，有需要新Mac機的讀者可以趁早入手。

責任編輯: 施雯雯

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