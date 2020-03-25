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【越南米】越南媒體指當地停出口大米　香港逾25%供應來自越南

金融經濟 18:18 2020/03/25

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越南食米供應佔香港約25%

新冠肺炎疫情全球大流行，越南多家媒體報道，越南海關總署（GDVC）於周二（24日）稱從當天零時起開始暫停出口大米，以確保國家糧食安全。路透社就報道，越南暫停新簽食米合約維持至3月28日（周六）。據香港政府資料，越南食米佔香港食米進口量達25.5%，為香港第二大供應地區，僅次泰國。

出口禁令今早已經流傳，但路透曾引述越南食品協會副主席哈南稱出口未受阻。及至香港時間下午4時，路透更新指，越南總理阮春福已向貿易及農業部提交食米出口和供應報告，並指暫停新簽食米出口合約至3月28日，未提停止出口。

香港米行商會理事長陳建年回應查詢時指，據其了解越南政府早前確有此決定，但同日已經撤回有關決定。港府暫未回應消息。

【新冠肺炎】越南一度取消食米出口　米商：現已撤回決定　市民無需搶米

據香港工業貿易署，越南為香港主要食米供應地之一，今年首兩個月佔比達25.5%，去年全年更達29.7%。以去年入口量計，泰國（52.3%）為香港最主要的食米來源，緊隨越南的是中國內地（7.7%），排行第3。

值得注意，以今年首兩個月入口量計，柬埔寨供應香港9.4%食米，超越內地的6.2%，為香港第三大食米供應地。

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