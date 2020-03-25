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【新股IPO】傳弘陽服務、康方生物於下季上市 共集資4億美元

金融經濟 22:53 2020/03/25

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市傳物管股弘陽服務及生物科投股康方生物於下季上市，總集資約4億美元。

再有物管股遞交上市申請。弘陽地產（01996）旗下子公司的物管公司弘陽服務於早前遞交上市申請。據外電引述消息人士指，公司計劃集資1億美元（約7.8億港元）。

弘陽服務於2003年在南京成立，是中國江蘇省廣的綜合社區服務供應商。截至去年底，公司全年純利按年增79%至5906萬元（人民幣，下同）；收入按年增44.1%至5.02億元。

除了物管股，生物科技股亦傳出消息，最快準備下月招股。據外電報道指，中國生物製藥公司康方生物計劃最早於4月招股，集資規模可能約2億至3億美元（約15.6億至23.4億港元）；摩根士丹利和摩根大通為上市保薦人。消息指，公司目標是在4月份上市，惟需要視乎新冠疫情下市場的波動而定。

另外，微創醫療 （00853） 已委任花旗及摩根大通，安排分拆旗下心臟病器械業務MicroPort CardioFlow在香港上市，最快年內上市，擬集資2億至3億美元（約15.6億至23.4億港元），業務估值達10億美元（約78億港元）。外電引述消息人士指，上市討論仍在進行，上市時間表及規模有機會發生變化。

此外，中成藥分銷商滿貫，於早前已通過上市聆訊，消息人士指，於1月開始公司進行投資者路演，公司更新最新財務數據後，於本周舉行投資者路演。申萬宏源為獨家推薦人。

另一消息人士指，香港外牆、建築工程分包商智中國際亦通過上市聆訊，獨家保薦人為創陛。

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