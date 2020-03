【美國疫情】特朗普倡復活節解封 希望當日全國教堂爆滿

▲ 特朗普倡復活節解封,稱希望當日教堂爆滿。

美國疫情迅速蔓延,新冠肺炎確診個案數目急升,惟美國總統特朗普(Donald Trump)擔心長期封鎖會導致經濟蕭條,矢言要在復活節前解封。特朗普未有提出任何科學上說得通的理據,僅稱復活節非常特別,所有教堂爆滿將非常好(great to have all the churches full)。

距離4月12日復活節只餘不到3周,而美國疫情至今仍處於大爆發階段,按目前情況看不到疫情會在復活節前大幅減弱,特朗普接受霍士新聞(Fox News)訪問時,解釋希望在復活節解封的原因。

他稱,復活節是很特別的日子(Easter’s a very special day),「所有教堂滿座,不是很好嗎?(Wouldn’t it be great to have all the churches full?)我們國家所有教堂都會爆滿(You’ll have packed churches all over our country),我認為這是美麗的時光(I think it’ll be a beautiful time)。」

美國疫情嚴峻,病毒傳染性極高,理應禁止人群聚集,特朗普卻希望復活節國民齊齊上教堂,引起譁然。美國傳染疾病學會(Infectious Diseases Society of America)理事會成員Tina Tan直言,特朗普顯然脫離現實(not rooted in reality)。

事實上,因疫情關係,美國大部分人早已取消到教堂,大部分教會取消禮儀。復活節無疑是基督宗教的重大節日,但有教堂負責人已表明,不會舉行復活節宗教聚會。

