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【美國疫情】特朗普倡復活節解封 希望當日全國教堂爆滿

環球社會熱點 17:53 2020/03/25

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特朗普倡復活節解封，稱希望當日教堂爆滿。

美國疫情迅速蔓延，新冠肺炎確診個案數目急升，惟美國總統特朗普（Donald Trump）擔心長期封鎖會導致經濟蕭條，矢言要在復活節前解封。特朗普未有提出任何科學上說得通的理據，僅稱復活節非常特別，所有教堂爆滿將非常好（great to have all the churches full）。

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距離4月12日復活節只餘不到3周，而美國疫情至今仍處於大爆發階段，按目前情況看不到疫情會在復活節前大幅減弱，特朗普接受霍士新聞（Fox News）訪問時，解釋希望在復活節解封的原因。

他稱，復活節是很特別的日子（Easter’s a very special day），「所有教堂滿座，不是很好嗎？（Wouldn’t it be great to have all the churches full?）我們國家所有教堂都會爆滿（You’ll have packed churches all over our country），我認為這是美麗的時光（I think it’ll be a beautiful time）。」

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美國疫情嚴峻，病毒傳染性極高，理應禁止人群聚集，特朗普卻希望復活節國民齊齊上教堂，引起譁然。美國傳染疾病學會（Infectious Diseases Society of America）理事會成員Tina Tan直言，特朗普顯然脫離現實（not rooted in reality）。

事實上，因疫情關係，美國大部分人早已取消到教堂，大部分教會取消禮儀。復活節無疑是基督宗教的重大節日，但有教堂負責人已表明，不會舉行復活節宗教聚會。

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