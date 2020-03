【美國疫情】特朗普急解封有私心？旗下酒店生意差

美國疫情持續,新冠肺炎疫情打擊美國經濟,美國總統特朗普(Donald Trump)的生意亦受影響,特朗普旗下酒店入住率大減。外界質疑特朗普的救市方案會否有一部份是資助其生意,而他的復活節前重開受影響的商業活動的言論,亦是否為了挽救自己的生意。

法新社報道指,特朗普在美國甚至在加拿大的五星級酒店生意亦受影響,逾2,200間房間無人入住。

而特朗普位於美國、蘇格蘭和愛爾蘭的高爾夫球場亦面臨要關門的壓力。特朗普位於佛州的渡假別墅海湖莊園(Mar-a-Lago)亦已關閉。

特朗普旗下的酒店據報已被遣散大部分員工,特朗普集團今年收入料大幅下滑,集團2018年的收入達到4.35億美元。

外界正質疑,特朗普在制定應對新冠肺炎疫情的對策時,是否有顧及自己的生意,包括2萬億美元救市方案中,會否有一部分是特朗普的酒店和度假村亦能受惠。

另外,特朗普早前在白宮記者會上表示,希望在復活節前解封(hope we can do this by Easter),認為這樣對國家很好,又形容「國家不是建來關閉的」(it's not built to shut down)。外界正質疑,特朗普的言論是否為了挽救自己的生意。