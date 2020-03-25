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【美國疫情】特朗普急解封有私心？旗下酒店生意差

環球社會熱點 17:28 2020/03/25

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美國疫情持續，新冠肺炎疫情打擊美國經濟，美國總統特朗普（Donald Trump）的生意亦受影響，特朗普旗下酒店入住率大減。外界質疑特朗普的救市方案會否有一部份是資助其生意，而他的復活節前重開受影響的商業活動的言論，亦是否為了挽救自己的生意。

法新社報道指，特朗普在美國甚至在加拿大的五星級酒店生意亦受影響，逾2,200間房間無人入住。

馬來西亞延長行動禁令2周 疫情未見緩和

歐美可借鏡南韓4抗疫經驗 但恐太遲

而特朗普位於美國、蘇格蘭和愛爾蘭的高爾夫球場亦面臨要關門的壓力。特朗普位於佛州的渡假別墅海湖莊園（Mar-a-Lago）亦已關閉。

特朗普旗下的酒店據報已被遣散大部分員工，特朗普集團今年收入料大幅下滑，集團2018年的收入達到4.35億美元。

【美國疫情】復活節解封？ Bill Gates斥講法殘暴不負責任

【美國疫情】特朗普集團恐出事 總統拒排除出手打救

外界正質疑，特朗普在制定應對新冠肺炎疫情的對策時，是否有顧及自己的生意，包括2萬億美元救市方案中，會否有一部分是特朗普的酒店和度假村亦能受惠。

另外，特朗普早前在白宮記者會上表示，希望在復活節前解封（hope we can do this by Easter），認為這樣對國家很好，又形容「國家不是建來關閉的」（it's not built to shut down）。外界正質疑，特朗普的言論是否為了挽救自己的生意。

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