馬來西亞擬收緊行動管制令 部分民眾仍外出

全球新冠肺炎疫情持續，馬來西亞早前宣布延長行動管制令兩周至下月中，但疫情仍未放緩。更有多名馬來西亞民眾因違反行動管制令而遭逮捕。馬來西亞媒體報道，政府擬進一步收緊行動管制令。

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馬來西亞再新增235宗新冠肺炎病例，破該國單日新增病例的最大增幅，累計增至2031人確診。馬來西亞亦再增4人死亡，累計確診死亡人數為23。

馬來西亞國防部長雅各布(Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob)表示，國家安全委員會正起草一項行動管制令的新程序，新規定將較目前更嚴格，可能限制民眾外出購買食品及日用品時的動向。

馬來西亞於周三（25日）宣布延長行動管制令，由原定於3月31日完結，延長兩周至4月14日完結。

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馬來西亞延長行動管制令後，仍有部分民眾無視禁令外出而遭拘捕。當地媒體報道，1名34歲的失業男子違反行動管制令，更於當地的大型超市襲擊保安，而被地方法院判囚9個月。

馬來西亞毛希丁（Muhyiddin Yassin）早前表示，公眾必須在身心上準備長時間都留在家。他建議民眾如離開家鄉，不必在周末趕回吉隆坡或其他城市，又建議辦公室暫時無必要復工。他又呼籲民眾保持鎮定，強調馬來西亞的食物供應充足，即使政府延長行動管制令，民眾也無需囤積食物。

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▲ 馬來西亞的新冠肺炎疫情仍未受控，總理毛希丁（Muhyiddin Yassin）宣布延長行動管制令兩周至下月中。

責任編輯：鄭錦玲