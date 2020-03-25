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馬來西亞延長行動管制令2周 疫情未見緩和

環球社會熱點 17:27 2020/03/25

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全球新冠肺炎疫情持續，馬來西亞早前採取封關及行動管制令等措施，但疫情連日來仍未改善。馬來西亞總理毛希丁（Muhyiddin Yassin）宣布延長行動管制令兩周至下月中。

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馬來西亞截至周三（25日）中午，再新增172宗新冠肺炎病例，累計增至1796人確診。毛希丁表示，馬來西亞於過去一周，就已新增673宗病例，反映疫情未見緩和。

馬來西亞《星報》報道，毛希丁於周三發表特別講話，宣布將延長行動管制令，原定於3月31日完結，將延長兩周至4月14日完結。毛希丁表示，他預計疫情仍會持續一段時間，病例才會出現下跌趨勢。

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毛希丁表示，公眾必須在身心上準備長時間都留在家。他建議民眾如離開家鄉，不必在周末趕回吉隆坡或其他城市，又建議辦公室暫時無必要復工。他又呼籲民眾保持鎮定，強調馬來西亞的食物供應充足，即使政府延長行動管制令，民眾也無需囤積食物。

馬來西亞上周三（18日）首日實施行動管制令，高達4成人無視禁令如常外出。警方表示，至今拘捕了110名違反禁令的人。毛希丁指，目前國内高達95%的民眾遵守行動管制令，感謝遵守規矩的民眾配合控疫措施。

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馬來西亞的新冠肺炎疫情仍未受控，總理毛希丁（Muhyiddin Yassin）宣布延長行動管制令兩周至下月中。

責任編輯：鄭錦玲

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