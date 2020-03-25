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美國兩萬億美元救市在望　恒指大升863點

股樓投資 17:24 2020/03/25

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白宮官員表示參議員和政府官員已就大規模經濟刺激法案達成協議，巿場憧憬2萬億美元救市方案终獲通過。恒指今日成功跟隨美股造好，高見23569點，全日收報於近最高位23527點，大升863點。國企指數升345點報9529點。主板全日成交1512億元。

相關文章: 【大到不能倒】特朗普稱不許波音倒閉　國泰升7％　中銀航空勁彈19％

藍籌今日近乎全升，港交所（00388）遭大摩看淡兼降價，全日仍升3.66%，報232元；騰訊（00700）旗下手游「PUBG Mobile」營收全球第一，彈4.05%，報380元；建行（00939）微升0.96%，報6.33元；友邦（01299）抽升6.57%，報68.1元；平保（02318）漲3.06%，報75.75元；滙控（00005）走高2.66%，報46.3元。中移動(00941)回吐0.8% 報56.1元，成全日唯一下跌藍籌。

東京奧運會決定延期舉行，體育用品股掃除不明朗因素下全線上升。明日公布全年業績的李寧（02331）漲7.44%，報19.92元；滔搏（06110）大漲10.04%，報8.55元；安踏體育（02020）升9.23%，報58.6元；NIKE上季收入超預期，紡織大廠申洲（02313）飆升10.68%，報81.35元；運動鞋大廠裕元集團（00551）抽升9.34%，報11.24元。

美有望通過大型救市方案，出口股今日造好，萬洲（00288）去年調整後純利大增五成半，抽升11.21%，報7.34元，冠絕藍籌。創科實業（00669）大漲9.55%，報51.05元。總統特朗普稱波音非救不可，國泰（00293）漲7.39%，報8.43元；中銀航空租賃(02588)大升17.1%報48.1元。

有傳人行將於未來幾日下調基準存款利率，以幫助提高銀行的盈利能力，並鼓勵向企業和家庭提供更便宜的資金，內房股反應較大。恆大（03333）急飆20.62%，報12.4元；旭輝控股（00884）抽升10.45%，報5.18元；龍湖集團（00960）漲8.9%，報36.1元；萬科（02202）升5.77%，報25.65元；潤地（01109）走高5.8%，報31.95元。內銀方面，工行(01398)升2.5%報5.29元，建行(00939)升1%報6.33元，招行(03968)升5.4%報35.25元。
 

撰文 : 李尚毅

恒生指數 恒生中國企業指數 中國人民銀行 滙豐控股（00005） 滔搏（06110） 裕元集團（00551） 創科實業（00669） 龍湖集團（00960） 安踏體育（02020） 李寧（02331）

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