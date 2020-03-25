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【口罩供應】一表睇曬本地可重用口罩價格詳情

商業 17:47 2020/03/25

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追蹤本地可重用口罩價格詳情，最平45元換濾芯可用一個月。

新冠肺炎仍然肆虐，雖然口罩未如上月般「一罩難求」，但預料第二波疫情或正來襲，口罩供應或持續緊張，而一次性使用的口罩亦衍生環保及衛生問題，近日已經有不少人士或本地機構開始研發及推出可重用口罩，小編整合資料後，讓大家一表睇曬本地的可重用口罩詳情。

HK Mask

上週一（16日）香港大學化學系博士K Kwong鄺士山就宣布，研發並預售可重用口罩HK Mask，標榜本地生產。該款分為男女款式，套裝售價150元，一套兩件，但濾芯要額外70元購買，可用一個月。口罩之前就開放網上預售，男女款式各2000套，預計本月底開始發貨。

香港大學化學系博士K Kwong鄺士山就宣布，研發並預售可重用口罩HK Mask，標榜本地生產。（資料圖片）

MASKSAVER

今日（25日）Saving The Mask計劃就推出可重用口罩MASKSAVER。該口罩由STEM學生設計，以食用級環保物料製造，口罩可以多次使用，只要使用後用消毒噴霧清潔，再更換濾芯即可重用。Saving The Mask計劃設計師袁思明表示，市面上對口罩有不同標準，本次推出的可重用口罩是針對PM0.3微細顆粒而設計，能隔絕94%以上PM0.3的顆粒，目前正在申請GB2626-2006認證。「預計4月中就能獲得認證，4月底能推出。」

Saving The Mask計劃推出可重用口罩套裝，裡面包含一個口罩以及60個濾芯，可以足夠學童一個月使用，預售價45元。（李彥煒攝）

殼聚糖纖維抑菌口罩

本月初，紡織及製衣界議員鍾國斌亦宣布，正研發可重用口罩，聲稱可以防菌，可清洗重用60次。首批研發口罩面世，其自由黨黨友田北俊已認購2萬個，其中1000個派發立法會秘書處。鍾國斌表示，該批重用口罩最快本月底能投入市場，但不會用作零售，只售予公司機構轉贈員工，因為不希望見到市民「打蛇餅」排隊購買。

紡織及製衣界議員鍾國斌亦宣布，正研發可重用口罩，聲稱可以防菌，可清洗重用60次。（資料圖片）

本地可重用口罩價格比較

名稱 研發者及機構 價格詳情 推出時間
HK Mask 香港大學化學系博士K Kwong鄺士山 150元（一套兩件），濾芯70元30張（需另購） 3月尾發貨
MASKSAVER Saving The Mask計劃 早鳥價45元，零售價68元，包一個口罩以及1個月用60個濾芯 4月底
殼聚糖纖維抑菌口罩 紡織及製衣界議員鍾國斌 每個100元，可清洗重用60次 3月底投入市場，不用作零售，只售予公司機構轉贈員工

資料來源：綜合新聞資料

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責任編輯：李彥煒

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