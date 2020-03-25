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【唔好囤米】米商：即使越南禁大米出口　亦不會對供應構成影響

環球政經 18:22 2020/03/25

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香港米行商會理事長陳建年指，即使越南停上出口大米，亦不會對香港大地供影構成嚴重影響。據《越南之聲》和多間越南媒體報導，越南海關總署（GDVC）於昨(24日)表示，已指示當地海關機構從當天零時起開始暫停出口大米，惟昨晚又有媒體指，越南當局又取消決定。

陳建年指，越南停止出口大米的事情反覆，越南當局亦正不停開會商議。「越南出口商會都講話總理撤回番呢樣嘢（暫停出口大米），因為當地政府部門不斷開會，咁有唔同訊息出嚟，所以未有咩確實到。」他續指，會密切留意事態發展，以及與越南商務專員緊密聯絡。

有人擔憂，越南一旦停止大米出口，又會引發另一波搶米潮。陳建年就表示，即使越南確認停止出口亦不會構成太大問題。「今年頭2個月進口，越南佔我哋大約25%，泰國大約係53%，跟住就係中國內地、柬埔寨、美國，以至澳洲等國。」他指出，香港消費者目前亦是購買泰國米為主。而且，業界亦已按法例儲藏食米，有15天儲糧，現時仍然足夠供應1個月，「各家各戶入口商都有一個存量嘅米去售賣，依個存量加埋上嚟都超過2星期」。他呼籲市民不需要擔心大米供應問題，亦不希望市民把大米囤積，「始終米係農產品，會變壞」。

陳建年就相信，如果泰國停止暫停出口，亦會是一個好短期措施。他指，隨疫情減退，即使暫停出口亦會好快「解封」。現時，最多大米出口國為印度，其次為泰國，第三越南，第四則為巴基斯坦。

媒體 海關 商會 南中國海 美國

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