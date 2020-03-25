  • 24°C
香港時間 : 2020325日 (三) 17:23
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【藍籌業績】中海油去年多賺16% 桶油成本連跌六年

金融經濟 17:01 2020/03/25

分享：

中海油去年油氣淨產量達5.065億桶油當量，為歷來最佳。

中海油 （00883） 去年純利增長15.9%至610.45億元人民幣，派末期息0.45港元（含稅），按年增長12.5%。董事長汪東進表示，受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，中國和世界經濟發展面臨更多不確定因素，國際油價大幅下跌，未來可能仍將低位震盪，集團將密切關注外部環境變化和國際油價走勢，執行更嚴格的成本控制和更審慎的投資決策，更加注重現金流管理，努力克服疫情影響，保證公司長期可持續發展。

相關文章：紐約期油反彈24%創最大單日升幅　特朗普暗示或出手介入油價戰

去年油氣銷售收入增加5.7%

國際油價去年雖下降超過10%，但中海油去年油氣銷售收入增加5.7%至1,971.7億元人民幣，主要由於產量創新高及桶油成本進一步下降。全年儲量替代率達到144%，儲量壽命穩定在10年以上，為未來發展的資源奠定基礎。

中海油去年油氣淨產量達5.065億桶油當量，為歷來最佳。桶油主要成本低至29.78美元，連續六年下降；其中桶油作業費用降低至7.39美元，為近年來最佳。

共獲得23個商業勘探發現

集團去年持續加大勘探開發力度，工作量創歷史新高。共獲得23個商業勘探發現，成功評價30個含油氣構造。

中海油近年加大清潔能源開發力度，積極推進重點天然氣項目的開發建設，其中陵水17-2氣田群已全面進入開發階段，渤中19-6凝析氣田試驗區項目將於今年投產供氣。同時集團成立中海油融風能源有限公司，標誌開始中海油探索海上風電可再生清潔能源的發展。

相關文章：【業績】一文看清企業業績 連達科技少賺逾6成至1764萬（3月25日）

香港股票 疫情 業績公布 中國海洋石油（00883） 純利 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 風能 天然氣

上一篇文章

【Fake News】Bill Gates肺炎教訓公開信　證實為謠傳

下一篇文章

【全球大流行】Facebook︰用戶流量大增 惟廣告量下跌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【防疫抗疫基金】零售業資助計劃即日可申請　料7萬商戶受惠每家可獲8萬元資助（附申請方法）
【防疫抗疫基金】零售業資助計劃即日可申請　料7萬商戶受惠每家可獲8萬元資助（附申請方法）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
恒指夜期黑期高水逾200點 道指升逾千點越20000關（不斷更新）
恒指夜期黑期高水逾200點 道指升逾千點越20000關（不斷更新）
【印度鎖國】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十五版）
【印度鎖國】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十五版）
【黃金價格】金價狂飆再試1700美元 24小時升幅逾200美元
【黃金價格】金價狂飆再試1700美元 24小時升幅逾200美元
【阿里巴巴股價】軟銀擬售140億美元阿里巴巴股份　股價狂升兩成、阿里保不失
【阿里巴巴股價】軟銀擬售140億美元阿里巴巴股份　股價狂升兩成、阿里保不失