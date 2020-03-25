【藍籌業績】中海油去年多賺16% 桶油成本連跌六年

▲ 中海油去年油氣淨產量達5.065億桶油當量，為歷來最佳。

中海油 （00883） 去年純利增長15.9%至610.45億元人民幣，派末期息0.45港元（含稅），按年增長12.5%。董事長汪東進表示，受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，中國和世界經濟發展面臨更多不確定因素，國際油價大幅下跌，未來可能仍將低位震盪，集團將密切關注外部環境變化和國際油價走勢，執行更嚴格的成本控制和更審慎的投資決策，更加注重現金流管理，努力克服疫情影響，保證公司長期可持續發展。

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去年油氣銷售收入增加5.7%

國際油價去年雖下降超過10%，但中海油去年油氣銷售收入增加5.7%至1,971.7億元人民幣，主要由於產量創新高及桶油成本進一步下降。全年儲量替代率達到144%，儲量壽命穩定在10年以上，為未來發展的資源奠定基礎。

中海油去年油氣淨產量達5.065億桶油當量，為歷來最佳。桶油主要成本低至29.78美元，連續六年下降；其中桶油作業費用降低至7.39美元，為近年來最佳。

共獲得23個商業勘探發現

集團去年持續加大勘探開發力度，工作量創歷史新高。共獲得23個商業勘探發現，成功評價30個含油氣構造。

中海油近年加大清潔能源開發力度，積極推進重點天然氣項目的開發建設，其中陵水17-2氣田群已全面進入開發階段，渤中19-6凝析氣田試驗區項目將於今年投產供氣。同時集團成立中海油融風能源有限公司，標誌開始中海油探索海上風電可再生清潔能源的發展。

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