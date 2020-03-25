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【英國疫情】官員募25萬志願者 增援衛生系統

環球社會熱點 17:01 2020/03/25

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新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情於全球大流行，英國死亡人數達到422人。英國衛生部長漢考克（Matt Hancock）打算招募25萬名志願者，增援國家衛生系統，支持前線醫護人員，呼籲民眾報名參加。

英國衛生部長漢考克周二（24日）表示：「如果你狀況良好並且能夠安全地這樣做，我敦促你今天註冊成為NHS志願者，幫助社區中的弱勢人士。」他補充，英國政府已經購買350萬套新冠肺炎測試劑。志願者的工作主要是從藥房運送藥物、往返醫院運送病人以及致電檢疫人士。

英國上一次大規模地招募志願者發生在二戰時期。1940年5月14日，英國外交大臣伊甸（Anthony Eden）播放廣播，呼籲17至65歲的男子加入一支臨時組建的部隊，即地方防衛志願隊（Local Defence Volunteers），保衛國家免受德國入侵。

1940年7月，已經有將近150萬名男子報名參加，遠遠超出了政府預期15萬名志願者的人數。招募本地防衛志願隊的目的是試圖將敵人的前進速度減慢幾個小時，使常規部隊有時間重新集結。

本地防衛志願隊（Local Defence Volunteers）

英國總理約翰遜（Boris Johnson）日前宣布對公眾進行新限制以防止病毒傳播，除購買必需品、絕對必要時上班或醫療需要外，禁止外出。他周一（23日）稱：「如果國家沒有上下一心，醫療系統便不能應對疫情。」

責任編輯：曾子龍

傳染病 疫情 約翰遜 英國 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 全球大流行 武漢肺炎

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