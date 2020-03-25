【疫市營商】一田推日本食品節　傳授和風花見便當做法（附教學影片）

▲ 一田由3月26日至4月8日，推出「春桜の味」日本食品節。

新冠肺炎疫情持續，港人今年未必能夠前往最愛的旅遊勝地日本。不過，一田由3月26日至4月8日，推出「春桜の味」日本食品節，等一眾大愛日本的港人先「止癮」。今次共有超過50款人氣春季限定產品，例如櫻花啫喱、原朵櫻花葡萄酒，以及日本大賣的Botanist限定版等。

一田更同時聯乘ABC Cooking Studio，推出獨家DIY和風花見便當教學，即使每日留在家中煮飯，家常便飯都做出日式春櫻的詩情畫意。教學內容分別有兩款便當，「花見櫻御膳 」和「春日行樂便當」。

另外，一田與多個信用卡機構推出優惠，若憑指定信用卡消費，更可享高達三重優惠；一田同時以及在元朗YOHO Mall 、葵芳新都會廣場、旺角MOKO特別展場設置櫻花打卡位。

一田三重優惠

優惠一：YATA-Fans 會員／一田信用卡／建行（亞洲）信用卡／銀聯卡折扣優惠

YATA-Fans會員，憑一田信用卡／建行（亞洲）信用卡／銀聯卡，於全綫一田超市及特別展銷場購買指定貨品，可享額外95折優惠。

優惠二：銀聯卡優惠

一田與銀聯卡聯手推出「週末購賞」推廣優惠，由即日起至4月30日期間，逢星期五、六憑銀聯卡／銀聯手機閃付，於全綫一田百貨／超市及特別展銷場，單一消費淨額滿500元或以上，即可換領40元或50元一田現金禮券一張。不過，每張卡每日限換1張，回贈高達10%。

優惠三：建行（亞洲）信用卡優惠

即日起至4月30日，逢星期五、六及日憑建行（亞洲）信用卡，於全綫一田百貨／超市及特別展銷場即日單一簽賬滿400元或以上，即送40元一田現金禮券一張。不過，每張卡每日限換1張。

若以建行（亞洲） 銀聯信用卡簽賬，更可雙重獲享優惠二的銀聯卡「週末購賞」及建行（亞洲）信用卡之一田現金禮券獎賞，回贈高達16%。

責任編輯：馬意文