【全球大流行】Facebook︰用戶流量大增 惟廣告量下跌

▲ Facebook表示，在疫情期間用戶流量大增。

受新冠肺炎疫情影響，社交網站、通訊軟件等使用頻率急增。Facebook（美︰FB）表示，旗下產品包括Facebook Messenger及WhatsApp使用量近期急增，反映民眾在居家隔離下網絡需求。惟廣告收入未見提升，主要是由於個別地區的企業因疫情而削減廣告投放，對Facebook業務帶來負面影響。

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Facebook表示，在疫情嚴重的國家，訊息傳輸量躍升逾50%，影片傳輸量更增加逾一倍，而在意大利為例，用戶在Facebook上平均停留的時間增加約70%。不過，用量激增並未轉化為廣告收入，因為在這波疫情中大受歡迎的產品，並非臉書廣告業務掌握優勢的領域。另外，Facebook亦已暫停在其社交網站上投放聲稱能對抗新冠病毒的產品廣告，亦禁止用戶在Facebook marketplace上銷售口罩。

Facebook指出，目前維持服務正常運作比以往更具挑戰性，新冠疫情帶動用量大增，每天都在刷新紀錄。

另一社交媒體巨企Twitter（美︰TWTR） 早前也表示，雖然用量增長，但疫情卻對廣告業務造成負面影響，因此撤回對第一季的盈利預測。

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