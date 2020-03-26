【ATM反彈】科技股再跑 預示港股反彈未完?

美國聯儲局無限量寬（QE）買債後，美國政府再推2萬億美元救市方案，環球股市氣氛轉佳。港股連續兩日大升，在強反彈市中波幅偏高（high beta）科網股率先跑出，反映市場風險胃納回升，港股反彈料有餘未盡。

內地科網龍頭ATM，即阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 及美團 （03690） ，連同另一科技股小米 （01810） ，普遍跑贏大市。

美團不足一周 底位抽升3成

其中升勢最凌厲是美團，周三曾勁升逾6%，高見91元。該股於上周四（19日）股價見底，不足一周內，股價累升近3成，升幅驚人；騰訊及小米亦於上周四見底，均由低位累升17%及12%，跑贏大市期間約1成的升幅。

ATM中僅阿里巴巴的表現跑輸大市，主要由於阿里大股東軟銀（SoftBank）擬出售約千億元的阿里股份，令股阿里股價受壓。

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胃納回歸+科技股沽壓減 ATM料續上揚

這幾隻焦點科技股的啤打系數（beta）都高於1，代表這些股份的股價上落比大市更波動，其中小米啤打系數高1.2。但凡大市喘定，市場氣氛轉佳時，資金會率先流入高啤打股，科技股率先跑出，反映風險胃納回升，資金流入股市，利好港股後市表現。

另方面，早前大市回落，ATM股的沽空沉重。其中騰訊於3月初，沽空比率曾高見30%，隨着股價回調後，現時騰訊沽空率維持於10%至15%的水平。沽空壓力明顯減弱，利好ATM股續跑上，帶動大市上揚。

2月初中國疫情初受控 港股曾轉勢

至於大市，受全球疫情急速惡化的恐慌情緒拖累，港股於3月初起持續下滑，恒指由當時26700點水平接連急挫，不斷下試低位。大市要到上周四於21139點才見底。至本周三，隨着港股連升兩日，恒指已較低位高見1成，而且是連續4日企於低位之上，為今次跌浪中未見。

港股今次的情況與2月初時的反彈走勢相近。受內地疫情拖累，恒指於29100點水平回落，到2月初疫情初步受控後，港股於26100點水平見底後持續走高，到2月中曾高見28055點，即收復了那次跌幅6成的失地。當時港股初步企穩後，ATM股及小米亦率先跑出，反映市場胃納一旦回歸，資金率先流入科技股。

不過，其後疫情於全球大爆發，美股大冧市，拖累港股掉頭向下，並步入熊市。

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至於今次，受全球疫情拖累，港股由3月初高位26805點，跌至上周低位21139點，如果今次港股同樣收復6成失地，即港股仍有約千點升幅。

雖然目前疫情未受控，惟現時環球央行聯手放水市，美國更落藥推最強QE，周二美股道指升逾11%，創1933年以來最大單日升幅，先行穩住是環球股市情緒。目前港股率先露出喘定的端倪，資金再湧入科技股，反映市場風險納胃回升，以2月反彈浪持續兩星期作參考，今次反彈浪仍值得期待。

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責任編輯：錢家鋒