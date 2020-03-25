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歐美可借鏡南韓4抗疫經驗 但恐太遲

環球社會熱點 17:29 2020/03/25

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歐洲和美國疫情嚴重，從數據來看，南韓份外惹人注目。《紐約時報》總結南韓的抗疫經驗，指政府迅速介入、擴大檢測、有效隔離檢疫、鼓勵公眾參與，認為歐美國家可取經，但確診開始急增，恐怕已太遲。報道指，南韓與中國不同的是，沒有封城，也沒有嚴格限言論，成功壓抑疫情。

南韓2月下旬至3月初，確診人數急增，由幾十增至幾千。在高峰期，單日新增確診就有909宗，將全國推至不堪重負的邊緣。但在其後的一周內，新增病例減少一半；4天內，再減少一半，後一天亦如是。

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南韓周日（22日）新增病例僅64宗，為近月來最低的單日增幅。歐洲有國家每日新增確診數以千計，對醫療體系和經濟造成毀滅性破壞。以意大利為例，每天有數百人死亡；南韓每日死亡人數不超過8人。

報道指，南韓是繼中國之後，出現大範圍疫情，並壓平新增病例曲線的國家；但與中國不同的是，南韓未有採取嚴格限制言論和行動的措施，也沒有如歐美國家封城及鎖國。

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  • 經驗1：在形成危機前迅速干預

南韓政府1月底已接見多間醫療公司，促請立即開發可批量生產的病毒檢測試劑盒，並承諾會緊急審批。

南韓流行病專家專家Ki Mo-ran指出，政府在不用封城下壓抑疫情，關鍵在於很早就知道新天地教會形成了感染群，稍遲知道恐怕難受控；新冠肺炎的特徵令傳統封城和隔離方法無效，因傳播力太強、太快。

  • 經驗2：盡早、勤密、安全地檢測

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  • 經驗3：追蹤接觸者、隔離和觀察

由於疫情規模太大，無法如此密集追蹤患者，官員依賴大規模群發訊息。南韓在MERS疫情期間，開發了積極追蹤接觸者的工具和系統；衛生官員可用安全攝像頭、信用卡記錄、甚至汽車和手機的GPS數據追蹤病人。

南韓人普遍認為，失去隱私是必要的犧牲。

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  • 經驗4：爭取公眾協助

衛生部及外交部都提到，想控制疫情，必須讓民眾充分了解情況，並請求他們合作；公眾信任帶來高度公民意識和自願合作，令政府的努力更有效。

電視廣播、地鐵公告和手機提示會不斷提醒民眾戴口罩，要求他們保持社交距離，並通報當天的感染數據。

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報道認為，南韓做法看起來簡單，並可承受，但疫情嚴重的國家未效仿南韓的做法，僅表示有興趣。

南韓總統辦公室表示，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和瑞典總理勒文（Stefan Löfven）曾致電南韓總統文在寅，查詢有關措施的詳情。世衛亦呼籲，各國借鑒南韓和其他地區的經驗。

南韓官員謹慎地表示，他們的成功是暫時的，仍存死灰復燃風險，尤其是疫情在國外肆虐之時。

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Ki Mo-ran指出，要效仿南韓有三大障礙，均與成本和技術無關：

  • 政治意願

在疫情尚未發展成危機前，許多國家政府都猶豫，是否要實施嚴苛的措施。

  • 公眾意志

南韓社會信任度高於很多國家，尤其高過受兩極分化和民粹主義困擾的西方民主國家。

  • 時間

這是最大的挑戰。Ki Mo-ran指，對深陷疫情的國家而言，要學南韓迅速、有效地控制疫情可能已經「太遲了」。

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