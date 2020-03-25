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永達：復工率已達100% 3月保時捷寶馬訂單按月倍增

金融經濟 16:55 2020/03/25

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永達汽車副總裁唐亮（右1）指，集團旗下門店的復工率已達100%，料第一季的跌幅對全年汽車銷售的影響約為10%。（資料圖片）

新冠肺炎疫情全球大規模爆發，企業及工廠接連停工停產，汽車行業供應鏈亦因此中斷。內地汽車經銷商永達汽車 （03669） 副總裁唐亮指，集團的復工率已達100%，雖然第一季度汽車銷售大跌，但疫情國內漸受控，現時全國汽車的需求及銷售已漸恢復至疫情前水平，料第一季的跌幅對集團全年銷售的影響少於10%。

唐亮表示，3月份行業整體恢復快速，在2月份客流較少的情況下，集團開展線上營銷招攬活動，為3月份的客戶回流打下基礎，至本月第三周，集團新車訂單已恢復90%以上，其中豪華品牌如寶馬、保時捷的訂單量因受2月需求壓抑影響，訂單量按月升逾1倍。

豪華車銷售續較保持較快的增長趨勢

他續稱，隨著中國政府相繼推出刺激方案以支持汽車消費，包括鬆綁一線城市的限購政策，今年汽車市場必將迎來快速恢復，並帶動豪華車銷售，預料今年豪華車銷售將繼續較保持較快的增長趨勢，集團未來亦將堅持豪華汽車方面的發展， 重點關注保時捷、寶馬、凌志等銷售及網點擴展，以進一步擴大市場份額。 

永達汽車去年豪華品牌新車銷售收入增14.5%至437.7億元（人民幣，下同），銷量增長15.5%至12.9輛，當中保時捷品牌銷量升25.4% ，寶馬品牌銷量亦升13.5%。

集團去年曾表示擬出售汽車金融業務逾半股權，與內地大型汽車經銷商合作組成汽車租賃平台。副董事長兼執行董事王志高表示，整體計劃正推進中，但由於監管政策的變化，相關步伐需稍微放緩，強調集團汽車金融業務穩健，冀尋找合作夥伴加盟。

永達汽車去年多賺17.6%至14.7億，收入亦按年升13.4%至627.1億元，每股盈利0.8元，不派末期息。期內，新車銷量較按年升11.6%至19.7萬輛，帶動新車銷售收入增13.3%至529.4億元。

相關文章：星展：首季中國汽車總銷量將跌30%　全年僅跌3%至5%

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責任編輯：趙偉津

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