  • 23°C
香港時間 : 2020325日 (三) 18:52
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動
熱門關鍵字 : 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【網絡時代】Netflix、YouTube調低畫質　FB及IG流量「激增」

股樓投資 18:03 2020/03/25

分享：

全球數百萬人因新型冠狀病毒而被迫留在家中，不少網絡服務供應商的系統，正面臨前所未有的挑戰，近日Netflix、YouTube都紛紛下調標準影片解像度，以減輕其互聯網基礎設施的負擔。

相關文章:YouTube業績首度公開 年收入逾151億美元

YouTube在一份聲明中說，「在前所未有的情況下，我們盡最大的努力來減輕系統的壓力。」Youtube於昨(24日)開始實行下調影片解像度的措施，預計有關措施將持續約30天，期間用戶仍可手動調高影片的解像度。

有分析指大部分人留在家工作和學習，令互聯網基礎設施承受著「巨大的壓力」。在需求激增的情況下，即使是一些最大的技術平台，要保持服務正常，也要面臨一定的挑戰。

相關文章:Facebook撥款1億美元支援受疫情影響企業

上周，Facebook首席執行官朱克伯格(Mark Zuckerberg)表示，該公司平台的參與度正「激增」，流量已超出Facebook在新年假期期間通常看到的流量。Instagram負責人Adam Mosseri也指，用戶的用量和需求都增加了，他舉例Instagram發布的新功能「Stay Home」，可以讓用家展示他們在家中正在做甚麼，其受歡迎程度「幾乎在開放時間擠滿了Instagram的流量」。

疫情 在家工作 朱克伯格 Facebook Netflix YouTube Instagram 冠狀病毒

上一篇文章

成交超去年第四季水平　內房全綫勁彈　恒大爆升兩成

下一篇文章

【iMoney Cafe之孫子市法】反彈定反攻 今晚決勝負
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

將軍澳藍塘傲頂層複式特色戶　賬面勁蝕566萬
將軍澳藍塘傲頂層複式特色戶　賬面勁蝕566萬
上水天巒銀主盤劈價賣　10年蝕逾千萬
上水天巒銀主盤劈價賣　10年蝕逾千萬
【新冠肺炎】鑽石公主號清艙後　新冠病毒仍存活17天
【新冠肺炎】鑽石公主號清艙後　新冠病毒仍存活17天
【違反隔離令】返港留學生剪手帶街照出　陳思銘：嚴重可遭解除學位
【違反隔離令】返港留學生剪手帶街照出　陳思銘：嚴重可遭解除學位
【新冠肺炎】越南擬暫停大米出口　今年兩月曾輸出89.5萬噸大米
【新冠肺炎】越南擬暫停大米出口　今年兩月曾輸出89.5萬噸大米
【新冠肺炎】世衛曾稱病毒不會空氣傳播　新研究指可空氣存活3小時
【新冠肺炎】世衛曾稱病毒不會空氣傳播　新研究指可空氣存活3小時