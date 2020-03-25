【網絡時代】Netflix、YouTube調低畫質　FB及IG流量「激增」

全球數百萬人因新型冠狀病毒而被迫留在家中，不少網絡服務供應商的系統，正面臨前所未有的挑戰，近日Netflix、YouTube都紛紛下調標準影片解像度，以減輕其互聯網基礎設施的負擔。

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YouTube在一份聲明中說，「在前所未有的情況下，我們盡最大的努力來減輕系統的壓力。」Youtube於昨(24日)開始實行下調影片解像度的措施，預計有關措施將持續約30天，期間用戶仍可手動調高影片的解像度。

有分析指大部分人留在家工作和學習，令互聯網基礎設施承受著「巨大的壓力」。在需求激增的情況下，即使是一些最大的技術平台，要保持服務正常，也要面臨一定的挑戰。

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上周，Facebook首席執行官朱克伯格(Mark Zuckerberg)表示，該公司平台的參與度正「激增」，流量已超出Facebook在新年假期期間通常看到的流量。Instagram負責人Adam Mosseri也指，用戶的用量和需求都增加了，他舉例Instagram發布的新功能「Stay Home」，可以讓用家展示他們在家中正在做甚麼，其受歡迎程度「幾乎在開放時間擠滿了Instagram的流量」。