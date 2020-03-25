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【無限QE】QE引領環球股市大反彈　熊市格局告終？

金融經濟 16:29 2020/03/25

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按傳統熊市反彈經驗，大市經過一輪急插後，短期或能出現約10%至15%反彈，按恒指近日低位21139點反彈15%推算，大市有機會上望24300點水平

美國推出「無限QE」後，參議院再通過2萬億美元的救市方案，進一步刺激環球投資情緒。不過，即使市場氣氛轉趨樂觀，又是否意味今次熊市已經告終？投資者不妨參考「道氏理論」，為後市方向尋找端倪。

道氏理論由《華爾街日報》創辨人、有份編製美國道指的道爾（Charles Dow）提出，再經後世整理，當中提及市場跌勢可分為三部曲，分別為「熊一、熊二、熊三」。雖然後人按其理論衍生出不少新的指標，各界對市況解讀亦未必一致，但不少熊市指標仍具參考價值。

相關文章：【無限QE】美國無限QE後再推2萬億美元救市　一文看懂各國救市措施

按傳統熊市反彈經驗，大市經過一輪急插後，短期或能出現約10%至15%反彈，按恒指近日低位21139點反彈15%推算，大市有機會上望24300點水平。值得注意是，道氏理論的熊市定義乃指數走勢「一浪低於一浪」，換言之假若疫情及流動性憂慮尚未解決，後市反彈過後尚有可能再破底

參考過往經驗又如何？2008年「金融海嘯」時，股市全年計亦曾出現約3次較大型的反彈，每次幅度均高於一成，惟其後均進一步失守上浪低位，直至該年10月尾，才於「雷曼爆煲」後直插至10676點見底。

相關文章：【美國減息】環球大熊市　恒指最悲跌到幾多點？
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香港股票 恒生指數 美股 量化寬鬆 見底 道瓊斯工業平均指數 貨幣政策 財政政策 減息 美元

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參議院通過2萬億美元救市方案　恒生指數升863點（不斷更新）

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