▲ 特朗普考慮向波音提供支援,但波音需就此支付利息。

新型冠狀病毒肺炎全球大流行,航空界因各國鎖國措施而大受打擊,飛機製造商波音(boeing)陷入財困。美國總統特朗普表明,「我們不會讓波音倒閉(We’re not letting Boeing go out of business),應幫助它們度過難關。」 受消息帶動,國泰航空 (00293) 彈逾7%。

特朗普接受霍士新聞訪問時指,必須暫時協助波音解困,相信不會花很長時間,但波音需要支付有關利息,他並建議波音向美國公民及納稅人出售股票。 國際評級機構惠譽早前將波音評級降至BBB,前景展望為負面。

波音除受新冠肺炎衝擊,還面對737 MAX復飛等風險。

相關文章:【航空寒冬】IATA料全球航空業損失增至近2萬億 再呼籲政府援助

相關文章:【航空告急】國泰見海嘯後新低反彈午後升幅擴大逾8% 內航升幅反收窄

相關文章:【航空告急】加拿大西捷航空炒近7千人 多家航空公司裁員兼削航班(不斷更新)