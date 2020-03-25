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疫情無礙銷售　小米手機2月出貨首度超越華為

科技 17:50 2020/03/25

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受疫情影響，內地消費者無法再在財政上支持華為，以致其全球出貨量連續5個月下跌，令競爭對手小米成功在這疫情期間爬頭超越。

新冠肺炎疫情持續蔓延，衝擊各地經濟活動，手機行業亦備受打擊。早前有消息指，供應鏈和物流斷裂，導致Apple的現有機款無法出貨，新機亦無法如期投產。有傳由於疫情最先在中國內地爆發，導致內地消費能力下降，手機品牌出貨量大幅下跌。

史上最大跌幅！　2月份手機出貨量較去年跌38%

引述福布斯日前的報道，華為在去年被美國商務部納入實體清單，無法預載Google軟件和服務。然而，疫情對內地手機品牌的影響逐漸浮現，去年有內地消費者支持華為，在第三季已取得按年增長66%，佔內地市場的42%。

受疫情影響，內地消費者無法再在財政上支持華為，以致其全球出貨量連續5個月下跌。由去年10、11和12月的出貨量分別為2,220萬、1,960萬和1,420萬部，跌至今年1月的1,220萬和2月的550萬部，出貨量較去年同期下跌多達 7成，同時令競爭對手小米成功在這疫情期間爬頭超越。

雖然小米在今年2月的全球出貨量亦下跌3成，但上月全球出貨量保持在600萬部，首次成功華為。小米創辦人雷軍早前表示，小米將會放棄低價策略，全力搶攻高階手機市場。有分析指，華為於內地高階手機市場的佔有率高達8成，但歐美市場已失去動力，如果再無法獲得內地消費者支持，這跌勢可能會持續下去。

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責任編輯：施雯雯

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