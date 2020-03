▲ 【美國疫情】復活節前可解封? 加州州長斥特朗普誤導

美國疫情持續,美國總統特朗普(Donald Trump)已急於解除封鎖,揚言要在4月12日復活節前可以重開受影響的商業活動。不過,加州州長紐瑟姆(Gavin Newsom)則認為,特朗普的說法「誤導」(misleading)。

紐瑟姆指,自己已與很多專家討論過,相信未來6至8星期是關鍵時刻,認為如果如特朗普所說在4月初解封會是「過早」(too soon)。

他又指,專家都相信「最壞的時刻仍未降臨」,料居家令可能要維持多幾個月。

另外,洛杉磯市市長加爾塞特(Eric Garcetti)亦似乎不認同可在復活節前解封的說法,他相信洛杉磯不能在短時間內回復正常。

他解釋指,洛杉磯市的疫情比紐約滯後6至12日,故相信疫情的高峰尚未出現。

特朗普早前在白宮記者會上表示,希望在復活節前解封(hope we can do this by Easter),認為這樣對國家很好。惟特朗普選擇復活節這個日子,似乎不是基於科學,他稱:「我只是認為這是個美麗的日子,美麗的時間。(I just think it would be a beautiful timeline)」