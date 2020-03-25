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【美國疫情】復活節前可解封？加州州長斥特朗普誤導

環球社會熱點 16:35 2020/03/25

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【美國疫情】復活節前可解封？ 加州州長斥特朗普誤導

美國疫情持續，美國總統特朗普（Donald Trump）已急於解除封鎖，揚言要在4月12日復活節前可以重開受影響的商業活動。不過，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）則認為，特朗普的說法「誤導」（misleading）。

紐瑟姆指，自己已與很多專家討論過，相信未來6至8星期是關鍵時刻，認為如果如特朗普所說在4月初解封會是「過早」（too soon）。

【美國疫情】特朗普：經濟蕭條嚴重過疫情 「會有很多人自殺」

【美國疫情】參院就2萬億美元救市方案達共識

他又指，專家都相信「最壞的時刻仍未降臨」，料居家令可能要維持多幾個月。

另外，洛杉磯市市長加爾塞特（Eric Garcetti）亦似乎不認同可在復活節前解封的說法，他相信洛杉磯不能在短時間內回復正常。

【美國疫情】蘋果擬重開門市 預示歐美疫情見頂？

美國參眾議員提案譴責中國 促其為疫情賠償

他解釋指，洛杉磯市的疫情比紐約滯後6至12日，故相信疫情的高峰尚未出現。

特朗普早前在白宮記者會上表示，希望在復活節前解封（hope we can do this by Easter），認為這樣對國家很好。惟特朗普選擇復活節這個日子，似乎不是基於科學，他稱：「我只是認為這是個美麗的日子，美麗的時間。（I just think it would be a beautiful timeline）」

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