【Fake News】Bill Gates肺炎教訓公開信　證實為謠傳

新冠肺炎疫情下,各類假新聞不斷湧現。英國《太陽報》最近刊發了一篇聲稱是微軟(Microsoft ,美︰MSFT)創辦人比爾蓋茨(Bill Gates)的「公開信」,題為「新冠肺炎疫情教會了我們甚麼?」(What is the Corona/Covid-19 Really Teaching us?)。這封「Bill Gates letter」在網絡上流傳,亦出現了中譯版,但其實是假新聞,目前《太陽報》亦在網站上移除相關報道。

蓋茨並非首位「受害者」

在網上流傳的「蓋茨公開信」,內容與一般心靈雞湯文相似,內容頗為「正能量」,勸導人們借疫情機會反思自己,又指「疫情終將過去」、「可以選擇合作互助、分享、付出、互相支持」等。雖然假公開信內容正面,對蓋茨本人形象不會有損害,但事件反映出在疫情下假新最聞泛濫的現象,就年知名的外國媒體也會「中伏」。

假新聞不斷,早前多家社交媒體平台包括Facebook、LinkedIn、Reddit、Twitter、Google和YouTube共同發表聲明,表示會團結一致打擊新冠病毒相關的錯誤訊息和詐騙。

事實上,近日香港亦流傳着不少虛假信息。如早前謠傳行政長官會「下令全面封關,所有人不得進出香港;所有餐廳酒吧只可以外賣不能堂食;所有商戶每日只可營業至晚上8點;公共交通工具營運時間大幅縮短」 ,但實際上,特首最終只宣布了暫時無法律效力的「禁酒令」。

