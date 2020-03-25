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【美國疫情】復活節解封？ Bill Gates斥講法殘暴不負責任

環球社會熱點 15:57 2020/03/25

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微軟創辦人蓋茨稱，解除封鎖措施講法非常不負責任。

美國疫情大爆發，新冠肺炎確診個案以近5位數速度上升，美國總統特朗普（Donald Trump）卻連日吹奏解封，避免經濟蕭條。微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）大唱反調，稱講法非常不負責任（very irresponsible）。

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蓋茨接受TED訪問時指，無視角落堆積如山的屍體，叫國民繼續到餐廳，繼續買新屋，是非常殘暴（very tough）的說話。他稱有些政客認為GDP增長就是一切（GDP growth is all that counts）。

蓋茨雖未有點名，但顯然是在反駁特朗普鼓吹解封復工的言論，特朗普認為防疫與復工可並行，可讓健康的人上班。惟蓋茨不同意，直指沒有妥協餘地（There really is no middle ground），有關講法非常不負責任。

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蓋茨指，類似事件是大家從未經歷過，封鎖措施經濟影響巨大，但要令經濟起死回生，總比令死人復活容易。他認為大家要接受經濟層面上的劇痛，以盡量降低疾病與死亡方面的苦楚。

蓋茨表示，社交隔離措施起碼要持續多6個星期，雖然會為經濟帶來災難性破壞，但別無他選。他強調，愈早行動，做得愈徹底，就愈快可以解除，回復正常。

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