【美國疫情】復活節解封？ Bill Gates斥講法殘暴不負責任

▲ 微軟創辦人蓋茨稱,解除封鎖措施講法非常不負責任。

美國疫情大爆發,新冠肺炎確診個案以近5位數速度上升,美國總統特朗普(Donald Trump)卻連日吹奏解封,避免經濟蕭條。微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)大唱反調,稱講法非常不負責任(very irresponsible)。

【歐洲疫情】西班牙意大利死亡數字急增 疫情未放緩

【俄羅斯疫情】普京戴防毒面具 親訪確診患者

蓋茨接受TED訪問時指,無視角落堆積如山的屍體,叫國民繼續到餐廳,繼續買新屋,是非常殘暴(very tough)的說話。他稱有些政客認為GDP增長就是一切(GDP growth is all that counts)。

蓋茨雖未有點名,但顯然是在反駁特朗普鼓吹解封復工的言論,特朗普認為防疫與復工可並行,可讓健康的人上班。惟蓋茨不同意,直指沒有妥協餘地(There really is no middle ground),有關講法非常不負責任。

全球確診再加速突破40萬 美國速度超意大利

【美國疫情】特朗普:經濟蕭條嚴重過疫情 「會有很多人自殺」

蓋茨指,類似事件是大家從未經歷過,封鎖措施經濟影響巨大,但要令經濟起死回生,總比令死人復活容易。他認為大家要接受經濟層面上的劇痛,以盡量降低疾病與死亡方面的苦楚。

蓋茨表示,社交隔離措施起碼要持續多6個星期,雖然會為經濟帶來災難性破壞,但別無他選。他強調,愈早行動,做得愈徹底,就愈快可以解除,回復正常。

【美國疫情】「生命脆弱經濟也脆弱」特朗普稱不能長期封城

【美國疫情分析】紐約病例冠絕美國 環球大都會同高危(訂戶專享)