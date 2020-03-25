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西班牙意大利成歐洲重災區　被爆棄救老人家？　

環球政經 17:09 2020/03/25

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新冠肺炎肆虐全球，各國醫療物資短缺，當中意大利、美國及西班牙亦最為嚴重。資料顯示，意大利有近7萬宗確診個案、美國有逾55,000宗，西班牙則為42,058宗，意大利及西班牙更為歐洲重災區。

在意大利，早前亦有報道指出，由於大多數的確診個案都是集中於北意大利的倫巴第區（Lombardy），當地醫療負荷亦已成問題，重症監護設施如醫療用品及床位等面臨短缺。有指，當地醫生都須做出艱難的決定，須決定把僅有的醫療資源分配給生存機會最大的病人，更有報道指，意大利80歲以上的新冠肺炎患者將不會得到重症監護。當地有醫生形容，病人的命運須以的年齡和健度狀況作決定，是戰爭的方式。據西班牙《20分鐘報》報導，西班牙醫生接到命令60歲以上重症病人原則上不能進入ICU病房，而將有限資源給予年輕人或對社會有供獻的人。

據外媒報道，西班牙的冠狀病毒死亡和病例數進一步上升，國防部長羅夫萊斯（Margarita Robles）表示，在疫情期間發現有不人道表現。在專業軍事緊急情況小組的成員在執行任務時，發現一些完全被遺棄的老人，甚至有一些死在床上的人。羅夫萊斯就指，任何無視其責任的人都會受到起訴。

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