【新冠肺炎】西班牙意大利成歐洲重災區　被爆棄救老人家？　

新冠肺炎肆虐全球,各國醫療物資短缺,當中意大利、美國及西班牙亦最為嚴重。資料顯示,意大利有近7萬宗確診個案、美國有逾55,000宗,西班牙則為42,058宗,意大利及西班牙更為歐洲重災區。

在意大利,早前亦有報道指出,由於大多數的確診個案都是集中於北意大利的倫巴第區(Lombardy),當地醫療負荷亦已成問題,重症監護設施如醫療用品及床位等面臨短缺。

有指,當地醫生都須做出艱難的決定,須決定把僅有的醫療資源分配給生存機會最大的病人,更有報道指,意大利如有太多患者,80歲以上的新冠肺炎患者將不會得到重症監護。當地有醫生形容,病人的命運須以的年齡和健度狀況作決定,是戰爭的方式。有文件顯示,一旦有過多患者,就有必要獲得強化治療的標準。當中的標準就指,是必須低於80歲。(must include age of less than 80)

據西班牙《20分鐘報》報道,西班牙醫生接到命令60歲以上重症病人原則上不能進入ICU病房,而將有限資源給予年輕人或對社會有供獻的人。

據外媒報道,西班牙的冠狀病毒死亡和病例數進一步上升,國防部長羅夫萊斯(Margarita Robles)表示,在疫情期間發現有不人道表現。在專業軍事緊急情況小組的成員在執行任務時,發現一些完全被遺棄的老人,甚至有一些死在床上的人。羅夫萊斯就指,任何無視其責任的人都會受到起訴。