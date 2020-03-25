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【ATM反彈】阿里反彈連日跑輸大市 拆解千億沽盤緊箍咒

金融經濟 16:23 2020/03/25

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聯儲局無限量，加上美國國會加強版2萬億美元救市方案有望日內通過，美股道指飆逾11%錄80多年來最大升幅，港股連續第2日急彈。強反彈市中波幅偏高（high beta）科網股率先跑出，惟科網龍頭ATM---即阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 及美團 （03690） 中，惟獨阿里連日跑輸大市。

阿里股價今日升約3%，收報179.7元，惟表現稍落後於恒指約3.8%升幅。阿里昨升約2.6%，更明顯落後於恒指逾4%升幅。

相對騰訊、美團，阿里短綫走勢落後更明顯。阿里兩日暫累升約6%，相對騰訊兩日升9%，美團更升逾一成。

大股東千億沽盤待發 基金等買平貨

阿里跑輸其他龍頭科網股及大市，其實並不叫人意外。阿里大股東軟銀（Softbank）日前傳出減持資產套現計劃，據報包括擬減持總值約140億元（約1,086億港元）。千億股份供應迫近，以現價約180元計，涉及多達6億元，較去年11月來港第2上市IPO中出售的5.75億股（連超購配售）還要多。

阿里另一股東，前身為雅虎的Altaba，上次於今年1月減持多值70多億元阿里股份，選擇連續多個交易日在公開市場沽貨。但以軟銀今次擬沽總值逾千億元阿里股份計，在公開市場沽貨機會不大。以阿里過去20個交易日港股日均成交約61億元，美股成交約300億港元計，沽貨總額約達港美市場3日總成交。

炒家長短倉 沽阿里買騰訊美團博差價

軟銀預期會選擇向機構投資者大手配售軟銀股份，而配售價一般較前市場價有輕微折讓，視乎市況及投資者反應，較現價低3、4%至6、7%不等。

機構投資者既預期稍後有機會以較低股價買貨，反彈市中以現價追貨亦不會太取進。同時亦可能有炒家看淡阿里短綫跑輸騰訊、美團，以「長短倉」策略沽阿里、買入騰訊或美團，博取短綫表現差距。如此則阿里在大股東完成減持交易前，股價短綫繼續跑輸。

但既然阿里大股東配股的預期已在市場廣泛流傳，軟銀想必會打握反彈市加快配售進度，避免阿里股價持續落後影響套現金額。

撰文：劉德斌

相關文章：阿里大股東減千億股份 散戶撈底戒急用忍（訂戶專享）

恒生指數 阿里巴巴－SW（09988） 香港股票 減持 配售 IPO 美國聯儲局

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