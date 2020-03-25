【港交所貪污案】涉案上市顧問林楚華曾任多家公司董事　去年9月全退任

港交所 （00388） 前上市科高層楊金隆涉貪案，另一被告為上市顧問林楚華。現年60歲的林楚華曾任多家中小型上市公司獨立董事，較近期的包括REF Holdings （01631） 、TEM Holdings （08346） 、中國源暢光電能源 （00155） 、財華社集團 （08317） 等。廉署和證監會去年6月「寒山行動」曝光後，林楚華於去年9月辭任僅餘兩家公司的董事。

據REF Holdings的年報，林楚華於金融業累積逾23年經驗，1981年畢業於香港大學，1983年在中文大學取得工商管理學碩士，持有英國財務會計師公會資深會員、香港商業風險評估專業協會註冊風險策劃師、註冊財務策劃師等資格。

林楚華當時為於開曼群島註冊的基金Mayfair & Ayers Opportunity Income Growth Fund 及CCIB SPC 的董事，也是聯威投資的董事和負責人，同時持有證監會4號牌 （就證券提供意見）和9號牌（提供資產管理）。

林楚華於2010年至11年，曾短暫出任財華社行政總裁兼執行董事。

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