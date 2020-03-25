iOS 13.4更新出爐　新增Memoji並修正逾20項Bugs

▲ 蘋果今（25）推出iPhone iOS 13.4及iPadOS 13.4版本更新，用家現可前往「設定」>「一般」>「軟體更新」>「下載並安裝」。

蘋果今（25）推出iPhone iOS 13.4及iPadOS 13.4版本更新，新增超吸睛Memoji貼圖、「iCloud雲碟」檔案夾共享等功能，同時修正多達20幾項Bugs。想知還有什麼重大功能，果粉就要盡快更新啦！

今次iPhone iOS 13.4更新，重點升級功能有6項，包括增加9款Memoji貼圖，表達「有心心嘅笑面」、「雙手合十」以及「開派對樣」等；直接從「檔案」App進行「iCloud雲碟」檔案夾共享，只限受邀對象取用。

App Store增加「通用購買」

功能升級還有App Store的Apple Arcade，現正支援「通用購買」，單次購買參與的App即可在跨平台iPhone、iPod touch、iPad、Mac和Apple TV上使用；且最近玩過的Arcade遊戲會顯示在Arcade標籤頁中，以便玩家在iPhone、iPod touch、iPad、Mac和Apple TV上繼續遊玩。

此外，Mail app亦帶來全新功能，新增郵件回信自動加密；擴增實境方面，AR Quick Look功能現正式支援USDZ檔案的音訊播放。其餘更新則有CarPlay介面優化，以及阿拉伯文提供鍵盤預測字詞。

iPad支援觸控板滑鼠

而iPadOS 13.4迎來壓軸升級，新增一項「滑鼠和觸控式軌跡板支援」，開始支援觸控板、滑鼠，提供多點觸控等手勢操作。觸控板容許用家在不同App之間輕鬆切換、使用app切換器，以及利用「拉出置前」功能啟動Dock、控制中心和App。

想更新iOS 13.4，用家現可前往「設定」>「一般」>「軟體更新」>「下載並安裝」。

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責任編輯：姚慧儀